Ahmed Burić o Izetbegoviću: Velika je transformacija od Baje Patka do Che Guevare

Gostujući u emisiji In Medias Res Radiotelevizije BiH, na temu priča o mirnoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine i non-paperu – da li se radi o planu, rješenju, provokaciji ili spinu, književnik i analitičar Ahmed Burić iznio je zanimljiv komentar:

– Gdje ima država protiv koje vi možete otvoreno biti i dobijati 10 hiljada plate?! To nigdje nema na svijetu. To je dembelija apsolutna! Nikakav non-paper ne mijenja činjenicu da je bošnjačko rukovodstvo duboko, do laktova umazano i uprljano i kriminalno fundirano u nerazvijanju BiH. Toliko je neautentično koliko i poziv da će gospodin Izetbegović stati na čelo naroda ukoliko bude rat. Velika je transformacija od Baje Patka do Če Gevare (Che Guevara). Problem je svođenja Bošnjaka na etničku grupu. U jednom trenutku što rade sa jedne strane međunarodne institucije, a što sa druge strane u dobroj mjeri pomaže bošnjačko vodstvo. Da bi imao državu mora postojati četvrta kategorija. Ona se ustavno mora obezbijediti jer, ne bude li toga, vi ćete stalno imati to stješnjavanje između Srba i Hrvata u kojem velikom broju hrvatskih i srpskih nacionalista smeta to što Bošnjaci žive u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru. Pa moraju negdje živjeti. U tom smislu, mora jednom da se kaže da je to država građana u kojoj se živi dobrovoljno, pristupa se u nju dobrovoljno, izlazi se iz nje dobrovoljno i živi se u miru i blagostanju zajedno s ostalim evropskim porodicama. Sve dok toga ne bude vi ćete imati ove mogućnosti kojima će raznorazni šverceri oružjem pisati nekakve mailove kojima će destabilizirati cijelu tu stvar i u kojoj će biti moguće da jedan Orban, koji je prekjuče bio komunist, juče soroševac, danas bude protofašist – komentarisao je Burić.

(Kliker.info-Start BiH)