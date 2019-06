Advokat Tomić otkrio motiv ubistva : Imam saznanja da je pokojni David upao u sistem, otkrio veliki novac, promijenio šifru..!? (VIDEO)

Advokat Duško Tomić sinoć je ponovio u emisji Izazovi BN TV da je David Dragičević ubijen.Govoreći o istrazi, Tomić je rekao da je došao do pouzdane informacije da je motiv tog ubistva “hakerski ulazak u jedan račun gdje je ogroman novac”.



Pošto je bio u advokatskom timu porodice Dragičević, Tomić kaže da je lično upoznao advokatki tim i razgovarao sa Davidovim ocem, Davorom Dragičevićem, u prisustvu istražitelja.



“Od Davora u prisustvu mog istražitelja sam tražio da mi kaže da li je to tačno. Imam saznanja da je pokojni David kao veliki stručnjak ušao u sistem i otkrio veliki novac, da je promijenio šifru, i da tada kada su ga stisli nije znao reći koja je to nova šifra ili nije htio i da je usljed toga izgubio život. Ili su ga ubili pa bacili, ili su ga jurili pa ubili ili je on skočio … to više nije bitno momak je mrtav”, kazao je Tomić.



Dalje je naveo da mu je tada Davor rekao “da je on znao,i da je tu šifru zaštitio sa pet sistema”.



“Tada sam rekao da o tome moramo da obavijestimo i javnost i da idemo do tih laptopa i da se utvrdi čiji je taj novac – čij je novac taj ga je i ubio! Ja sam to i naglasio na jednoj konferenciji. Nakon toga Davor me je pozvao i rekao: – Zaboravi više ovu priču, ti si moj advokat, rekao je Tomić, navodeći da je Davoru objasnio da je on advokat istine i da je tada došlo da raskola, odnosno razlaza.



Duško Tomić je bio u advokatskom timu koji je porodica angažovana u slučaju Davida Dragičevića.



“Ja sam imao punomoć od majke i oca da formiram jedan tim i da idemo ka tome. Ja sam po ličnoj inicijativi prihvatio Antu Nobila kao vrsnoga advokata iz Hrvatske, Zoru Nikadinović iz Beograda, Davor Dragičević je tražio da tu uđe i Ifet Feraget. Krenuli smo jako dobro, međutim, kako je vrijeme odmicalo imali smo drugačije koncepte. naš koncept je bio utvrditi istinu. Mi ne možemo da utvrdimo istinu ako se ne približimo policiji i Tužilaštvu, a u startu je bilo nećemo sa njima”, podsjetio je Tomić u emisiji Izazovi BN TV.



Nestanak Davida Dragičevića je prijavljen policiji 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo je pronađeno 24. marta iste godine na ušću pritoke Crkvene u rijeku Vrbas kod tvrđave Kastel u Banjaluci.



Prvobitnom policijskom istragom je utvrđeno da je smrt nastala utapanjem, ali bez elemenata krivičnog djela, da bi tužilac nakon tri mjeseca, 28. juna prošle godine donio naredbu o sprovođenju istrage protiv nepoznatih počinilaca zbog osnova sumnje za ubistvo.



Više detalja o istrazi o ubistvu dvadesetjednogodišnjeg studenta iz Banjaluke nema.

(BN TV)