Advokat Tomić dao iskaz protiv Dodika : Vlada Republike Srpske odrekla se šest milijardi KM!?

Advokat Duško Tomić dao je iskaz u Tužilaštvu BiH u vezi sa krivičnom prijavom, koju je u januaru ove godine podnio protiv Milorada Dodika zbog privatizacije rudnika “Stanari”. Tomić za BN televiziju kaže da je Tužilaštvu predao niz materijalnih dokaza o, kako tvrdi, kriminalu koji je počinjen.

“Najupečatljiviji dokaz kriminala je zaključak Vlade Republike Srpske koji je potpisao tadašnji premijer Milorad Dodik, da se u postupku privatizacije rudnika `Stanari` neće primjenjivati Zakon Republike Srpske o privatizaciji. To znači da je privatizacija `Stanara` obavljena u četiri oka, bez javnog tendera na kojem su mogli da učestvuju i drugi ponuđači i možda ponude bolju cijenu”, tvrdi Duško Tomić i pita zašto se Vlada Republike Srpske olako odrekla vlasništva nad “Stanarima”.

“Zašto Vlada nije iskoristila to bogatstvo koje je imala i pregovarala sa Kinezima. Strpali su milijarde maraka u ruke privatnika, a onda on pregovara sa Kinezima i on sa njima odlučuje o gradnji termoelektrane u Stanarima”, ističe Tomić i tvrdi da je Vlada Republike Srpske poklonila zemljište rudnika.

“Prema procjenama stručnjaka, ispod tog zemljišta nalazi se ruda vrijedna 6 milijardi maraka, što je jednako iznosu tri godišnja budžeta Republike Srpske, ali je sudski vještak procijenio da je vrijednost zemljišta nula maraka. Ništa na planeti, pa ni papir od žvake nije nula maraka. I on ima neku cijenu. Zamislite takvo bogatstvo proglasiti bezvrijednim, a onda ga dati privatniku koji će pregovarati sa moćnom Kinom i praviti bogatstvo za privatne džepove”, kaže Tomić i podsjeća da je on početkom januara predao krivičnu prijavu, ali je to u svoje ruke uzeo glavni tužilac BiH, sada suspendovani Goran Salihović.

“Ništa nije radio po toj prijavi, već je u julu ove godine predmet ponudio glavnom tužiocu Republike Srpske Mahmutu Švraki, a dan prije suspenzije spis je predao tužiocu Miroslavu Markoviću, koji je pokrenuo istragu”, istiće Tomić i dodaje da je jasno da političke igre na visokom nivou kriju kriminal.

“Kada ovo krene ozbiljno da se istražuje, vidjećete da se radi o kriminalu neslućenih razmjera. U ovo su mnogi upleteni i zato se plaše otvaranja ovog predmeta. Nisu samo političari umiješani u to, već i neki iz policije, istražioci pa čak i tužioci”, kaže Tomić za BN televiziju i tvrdi da u ovom predmetu nije teško dokazati kriminal, već je samo pitanje da li će politika i političari ponovo biti iznad pravde i zakona.

(Kliker.info-BN TV)