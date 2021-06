Advokat Nobilo u Pressingu nakon presude Ratku Mladiću : “Zamislite alternativu da Haški sud nije postojao. Sad bi Karadžić i Mladić živjeli među nama “

“Onako kako je shvaćam pravo u bivšoj Jugoslaviji, tu pravnu stečevinu su više manje sve države Jugoslavije nastavljale primjenjivati. Odnosno sadašnje pravo je kompatibilno sa onim u bivšoj Jugoslaviji”, kazao je advokat Anto Nobilo u Pressingu na N1.

Nobilo je i dao pojašnjenje da se sve preživjele žrtve konsultuju sa bh. advokatima te da utvrde da li imaju pravo na naplatu pretrpljene štete i tužbu protiv RS.

“Moja poruka je da se svako ide konsultirati sa bosanskim advokatima, posebno onima koji se bave više imovinskim pravom nego ja. Moj ured je naplatio velike štete uime Srba i Bošnjaka kojima je Hrvatska vojska ubila nekoga ili napravila neku imovinsku štetu. Hrvatska redovno isplaćuje štetu. Mislim da bi se žrtve trebale obratiti bh. advokatima i trebale bi proučiti taj problem. Mislim da bi bilo mjesta za tužbu protiv RS“.

Kako je dodao, lokalni sudovi ne mogu ulaziti u diskurs o konačnim haškim presudama.

“Sudovi koji odlučuju o odšteti ne mogu ulaziti u konačne ishode haške presude. Ako u haškoj presudi imate da je Mladić odgovoran, to parnični sud ne može ispitivati. To su utvrđene činjenice, jedino se može utvrđivati ko su bliži članovi porodice. Jedino se može utvrđavati visina štete. Kriminalnu odgovornost ne treba širiti van okvira presude, jer tako neopravdano osuđujemo današnju RS, današnje pripadnike naroda. To bi pogoršalo odnose i prisililo ljude u RS da pošto po tom Mladića, negiraju genocid“.

“Ako se dobro sjećamo, mislim da ćemo se složiti da su ratovi u Hrvatskoj i BiH vođeni s idejom da se stvori “Velika Srbija”. Svi koji su ratovali, to su radili uime Republike Srbije i ostvarenja njihovih političkih interesa. JNA je ostavila svoje naoružanje, sa svojim štabovima. Logistika je išla iz Srbije”.

Anto Nobilo je potom u Pressingu istakao kako nije bilo realno očekivati od Haškog tribunala da ostvari apsolutnu pravdu. Dodao je kako je ovaj Sud, ipak, uradio dobar posao. Posao koji mi nismo mogli, niti smjeli uraditi.

Kako vjerovati domaćim sudovima u Srbiji, Hrvatskoj ili BiH da će cijela armija zločinaca završiti iza rešetaka?

Nacionalni sudovi su najveći problem. Da su oni dobro radili međunarodna zajednica ne bi ni pokretala Haški tribunal. Ja sam čuo da u BiH nestao materijal za 850 optužnica. U Hrvatskoj će te po sudovima uglavnom vidite Srbe. Međutim, hrvatskih vojnika ili policajca nemate na hrvatskim sudovima. Kad su Gotovina i ostali generali oslobođeno oni su kazali da je odluka suda OK. Neko je zapalio 16.000 objekata. Ubijen je još neutvrđen broj ljudi. Neko je to uradio, zaključio je Nobilo.

Nedavno ste imali kontroverznu izjavu da je CIA značajno uticala u kreiranju haških optužnica?

To je neko očigledno reinterpretira moju izjavu. Pitali su me o proporcijama? Ja sam medijima u Banjaluci rekao da Haški trbunal nije mogao optuživati sve. Sud je selektivno optuživao one najodgovornije. A proporcije koliko je od kojeg naroda optužen podsjećaju me na procjenu CIA-e da su Srbi počinili 70 posto zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Hrvati 20 posto, a Bošnjaci 10. Samo sam to rekao. Tu moju izjavu je neko reinterpretirao. Ali Haški tribunal je, naravno, autonomno odlučio koga će optužiti. I u kolikom broju.

Da li je Haški tribunal i njegov nasljednik Mehanizam odgovorio svome zadatku? Ima li pravde?

Ako očekujete da je trebao ostvariti apsolutnu pravdu onda ćete biti razočarani. Isto tako ako ste smatrali da će riješiti situaciju na Zapadnom Balkanu. Haški sud je ispunio zadatak. Umjesto nas je obavio posao. Zamislite alternativu da nije postojao. Sad bi Karadžić i Mladić živjeli među nama. Sa dobrim penzijama i uticajem.

(Kliker.info-N1)