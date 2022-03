Advokat Ifet Feraget: Visokopozicionirane ličnosti bh. politike su upletene u ubistva Davida i Dženana

Gost Aleksandra Trifunovića u novom izdanju BUKA podcasta je Ifet Feraget, advokat porodica Memić i Dragičević.

Ifet Feraget je poznat javnosti BiH, ali i mnogo šire, po tome što već godinama, pro bono, zastupa dvije porodice čije su tragične sudbine dospjele u žižu svjetske javnosti. Riječ je o ubistvima dva mladića – Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banjaluke. Njihovi nerazjašnjeni slučajevi postali su simbol institucionalne korupcije i kriminala u pravosuđu BiH.

“Slučajevi Memić i Dragičević su otvorene rane ne samo bh pravosuđa nego i bh društva u cjelini. Dva oca koji imaju ogromne probleme, jer u vezi sa svojim ličnim tragedijama ne mogu da dobiju odgovore- ko je ubio njihovu djecu a ne samo to, nego je bilo teško dokazati da su uopšte ubijena. Sve ove godine se istraga o ubistvima ne miče a javna trauma tih roditelja i dalje traje ” rekao je urednik BUKE Aleksandar Trifunović.

Advkat Feraget je u emisiji istakao kako MUP Kantona Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo pucaju po šavovima.

“To su tako krupne stvari i to su potresi unutar pravosuđa, ali još uvijek nema pravih reakcija. Ali kad čujete od svjedoka da je neki tužilac pkušao u priču uvesti neko vozilo , za koje svjedoci kažu da je bilo u njihovom dvorištvu i d auopšte nije učestvovalo u saobraćaju, ni tog dana, ni sedam dana ranije. I to vas šokira. U slučaju Dragičević i tu je istraga u toku, dakle javnost to mora znati. Ono što jeste problem i za gdina Muriza i za gospodina Davora , jeste strpljenje, Koliko još strpljenja trebaju imati?” pita se Feraget.

On kaže da je najveći problem taj što država ima tzv. pozitivnu obavezu da istražuje ubistva.

“Mi smo izgubili šest godina i stekli kvalitetan broj dobrih neprijatelja, kako u pravosuđu , tako i u politici, jer od početka otvoreno tvrdimo da se radi o dva ubistva. Sada je jasno da se radi o ubistvima. Jedini razlog zašto istraga nije provedena na način kako to kaže evropska konvencija i naš zakon, jeste zato što su u oba slučaja upletene visokopozicionirane ličnosti bh politike. Da ne govorimo o imenima, ko je čiji sin, ko je šta radio, ali u svakom slučaju ti ljudi koji imaju moć su jedini u stanju da zaustave istragu koja se treba provesti u skladu sa zakonom.” rekao je između ostalog u podcastu Ifet Feraget.

On kaže da istraga, i u jednom i u drugom slučaju, ide u dobrom smjeru te se nada da će se doći i do nalogodavaca.

” Naravno postoje detalji koji su šokantni, koji frapiraju. Dakle govorimo o ljudima iz vrha vlasti, o njihovim sklonostima, o njihovim apetitima. Kroz ova dva slučaja ćemo puno toga saznati, ako budemo išli do kraja. Što se mene tiče, ići ćemo do kraja” rekao je Feraget u intervjuu..

(Kliker.info-Buka)