Advokat Ifet Feraget tvrdi : Mnoga lica bit će lišena slobode zbog slučaja Memić

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog advokata Ljube i Bekrije Seferovića Rusmira Karkina da se provede treća rekonstrukcija događaja iz noći 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji kada je pod još neutvrđenim okolnostima teške povrede zadobio Dženan Memić, a lakše Alisa Mutap koja je bila s njim u društvu. Memić je od zadobijenih povreda preminuo 15. februara 2016. godine.

Kako navodi NAP advokat Rusmir Karkin kazao je da su dvije provedene rekonstrukcije po nalogu tužioca Tužilaštva KS urađene „nakardno i nezakonito“.

„Mislim da bi nova rekonstrukcija pomogla u cijelosti rješavanju ovoga postupka uz učešće svih vještaka svih navodnih aktera ovog događaja i novih vještaka prema današnjoj procesnoj odluci Sudskog vijeća. Odbrana smatra da je to jedan od krunskih, krucijalnih dokaza koji bi sigurno bacio konačno svjetlo na kompletan ovaj predmet“, kazao je Karkin.

Advokat porodice Memić Ifet Feraget istakao je da se u ovom slučaju radi „o organiziranom kriminalu unutar pravosuđa“.

„Dženan je imao jednu jedinu povredu, to je akutni subduralni hematom. Intervencija za Dženana je stigla prekasno. On je povrijeđen mnogo ranije nego što piše u optužnici i to nema veze sa saobraćajem. Dženan je ubijen. Ovo sad povlači odgovornost svih onih koji su na bilo koji način bili uključeni u slučaj. Jedini dokaz koji Tužilaštvo ima je priznanje tada osumnjičenog Ljube Seferovića. To priznanje mora biti potvrđeno tako kaže sudska praksa unutar 50 godina. Mora biti potvrđeno materijalnim dokazima ili barem indicijama koje čine vrlo vjerovatnim cijeli događaj. Ne postoji niti jedan dokaz koji potvrđuje da se desila saobraćajna nesreća. Tužilaštvo nije dokazalo da je nesreću navodno prouzrokovao kombi Ljube Seferovića. Ne postoji nijedan dokaz da je to bio kombi zelene boje. Komad laka koji je nađen na licu mjesta je ukraden u FMUP-u. Ne postoji nijedan dokaz da je Ljubo bio pod dejstvom alkohola zato što Ljube nije bilo na licu mjesta i nije alkotestiran”, kazao je Feraget.

Feraget je podsjetio da su na rukama Dženana Memića bile odbrambene rane što ukazuje na to da se branio.

„Alisa je posmatrala napadače koji su ubili Dženana Memića. Vidjeli ste kombi na protestima koji je imao ista oštećenja koja mogu nastati ako kombi udari u zid, ali ljudsko tijelo ni pod kojim uvjetima ne može prouzrokovati takva oštećenja. Ovo je organizirani kriminal u koji je upetljan svaki sudija i tužilac koji je donio odluku koja nije zasnovana na prirodnim zakonima i pravilima logike”, kazao je advokat.

Advokat Feragat je istakao da su slučajevi Memić i Dragičević postali paradigma stanja u pravosuđu BiH i da je sramno biti tužilac u predmetu Memić. Što se tiče slučaja Dragičević, tužioci ne rade ništa, kazao je Feraget. Podsjetio je da je jedina istina koju je rekla Alisa Mutap da su se ona i Dženan kretali desnom stranom Velike aleje i to je pokazala na rekonstrukciji.

„Ako je Dženan išao krajem asfalta širokog 3,80 metara, a kombi je širom 1,80 metara onda nema nikakve logike da Ševal Kovačević (vještak saobraćajne struke op.a.) njihovo kretanje prebaci na sredinu kolovoza. Ovo je krivično djelo, vrlo naivno urađeno i ovo je velika ljaga za pravosuđe BiH.“

Ukoliko Tužilaštvo BiH donese odluku o provođenju istrage to će se manifestovati da će mnoga lica biti lišena slobode, kazao je advokat porodice Memić.

„Ovo je priča u koju je uključeno na desetine i desetine svjedoka koji su bitni i vještaka. Radi se o hiljadama stranica materijalnih dokaza jer je za Tužilaštvo BiH bitna komponenta organiziranog kriminala kako bi se mogla uspostaviti nadležnost Suda BiH”, kazao je Feraget.