Advokat Feraget nakon presude Kantonalnog suda u Sarajevu : Sada se mora provesti istraga o ubistvu Dženana i otkriti ko je zataškavao

Advokat Ifet Feraget, koji zastupa odbranu u slučaju smrti Dženana Memića, poručio je da je sada potrebno provesti istragu o ubistvu ovog mladića nakon što su po drugi put oslobođeni Ljubo i Bekrija Seferović te otkriti ko je sve zataškavao i usmjeravao istragu u pogrešnom smjeru.

“Treba provesti kompletnu istragu o ubistvu. O tome ko je razbio Ljubin kombi na mjestu gdje je Dženan navodno udario glavom, zatim ko je pronašao far koji nije pronađen na mjestu ubistva, a zatim da čujemo odgovore Alise Mutap”, poručio je Feraget.



On je kazao da porodica Memić i odbrana znaju ko je i kako ubio Dženana, ali da ne žele sada iznijeti tu informaciju u javnost.



“Dalida Burzić je napustila brod koji tone, i opet je potonuo. Milan Tegeltija nije smio dopustiti izbor takve osobe za sudiju dok se ovaj proces ne okonča. Ova priča pokazuje da isti ljudi od početka imaju samo jedan cilj, a to je spinovanje i plasiranje teze da se dogodila saobraćajna nesreća”, dodao je.

Advokat Feraget je kazao da se nalazi prave na osnovu dokaza.



“A ovdje ne postoji nijedan dokaz da je riječ o saobraćajnoj nesreći. Vjerovatno će protiv ove oslobađajuće presude Tužilaštvo KS uložiti žalbu, a Napoleon je rekao ‘ne diraj neprijatelja koji čini greške’. Tako pokazuju samo koliko je ozbiljna njihova namjera da zataškaju ovo ubistvo”, poručio je.

On je najavio da je sada na potezu Tužilaštvo BiH i glavna tužiteljica Gordana Tadić.

“Istraga se mora pokrenuti i pokrenuta je, ali ne znamo protiv koga sve. Ljudi koji su upetljani u ovo sve i dalje djeluju sa istih pozicija, oni sebi spašavaju glavu. Zbog toga je značajan ovaj slučaj. Mi nećemo vratiti Dženana, ali bez podrške medija i građana ne bismo došli ni do ovoga. Ovom presudom nalazimo se na nultoj poziciji. Niko nije pokrenuo istragu o ubistvu Dženana Memića. Gordana Tadić mora preuzeti kompletnu istragu”, smatra advokat odbrane.



Podsjetimo, Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu danas je po drugi put izreklo prvostepenu presudu kojom su Ljubo i Bekrija Seferović oslobođeni krivice za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 8. februara 2016. godine stradao Dženan Memić.

