Adnan Kapo : Kako su Clinton i Silajdžić “probili protokol” zbog BiH

U Washingtonu je u organizaciji Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu održano Gala veče za BiH na kojoj je Sanela Jenkins, filantrop i najuticajnija lobistkinja za Bosnu i Hercegovinu u svijetu, dobila nagradu za životno djelo za sve što je do sada uradila za našu zemlju. Gosti ovog događaja su bili bivši američki predsjednik Bill Clinton i bivši član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić.

Koliko je značajno održavanje ovakvih događaja, kao što je Gala veče, za BiH?

Ovakve manifestacije znače mnogo zbog gostiju koje ste naveli. Zvijezde večeri bile su Clinton, Silajdžić i Jenkins. Oni su ispričali tri priče o BiH iz različitih uglova. Clinton je rekao da mu je žao što u BiH nije napravljen funkcionalan sistem, rekao je da je to manjak Dejtonskog sporazuma. Rekao je kako su Sarajevo i BiH bili simboli multietičnosti i da je to narušeno. Silajdžić je govorio iz ugla diplomate, a Sanela je govorila svoju privatnu priču, kako je kao izbjeglica napustila BiH, kako nije znala jezik, a sada ima priliku da priča sa dva predsjednika.

Otkrili ste kako je došlo do “probijanja protokola” jer su Clinton i Silajdžić poželjeli da se više priča o BiH?

To je bilo značajno. Clinton je došao besplatno na ovaj događaja, iako ga stalno zovu na razna gostovanja, koja su dobro plaćena. Ostao je skoro pola sata nakon programa, iako je izuzetno zauzet, jer je želio da čuje i druga obraćanja.

Izvor: N1

Zašto je Clinton i dalje vezan za BiH?

BiH i Kosovo su dobrim dijelom obilježili mandat Clintona kao predsjednika SAD-a. On ima savjest i zna šta je mogao uraditi. Kazao je kako u svojoj kući ima granatu sa Baščaršije. Dobro je upućen u situaciju u BiH i dalje politički djeluje.

Treba istaći da je Dejtonski sporazum rezultat fašizma. Zašto sve druge zemlje u Evropi imaju građansko društvo, a mi nemamo. Clinton je svjestan toga, ali je pitanje koliko mi insistiramo da se to promijeni. Silajdžić je vrlo jasno rekao da mi moramo demokratiju krijumčariti jer je nemamo. Kod nas vladaju narodi, a ne građani. Ova organizacija koja radi u Americi se bori za takvu BiH – ravnopravnih naroda i građana.

Da li je tačno da se Silajdžić vraća u aktivan politički život u BiH?

Njegova uključenost nikada nije prestala. Mislim da društvo u BiH nije bilo zrelo da shvati šta je taj čovjek uradio za odbranu BiH i za uspostavljanje mira. To je pitanje za njega, ogroman je pritisak javnosti i prijatelja na njega. Sama intervencija SAD-a u BiH se ne može desiti sama od sebe, neko je morao radit na tome da se zaustavi rat. Historija i ljudi nisu ni svjesni šta je Silajdžić uradio za BiH. Volio bih da se kandiduje za Predsjedništvo.

Kako se sada na BiH gleda iz vana?

Treba istaći da dugo stoljeća nismo sami brinuli o sebi. To je jedan od uzroka zašto tako razmišljamo u BiH. Nismo svjesni da je to naša država. Vidimo da se ovi iz Moskve sami uključuju. Mi moramo radit na tome i to je permanentan, svakodnevan rad. Zbog toga je važan ovakav događaj, kao što je bio u Washingtonu, gdje su bili članovi američke administracije. Non stop se iz Beograda i Zagreba spominje da su garanti Dejtonskog sporazuma, oni su strane u sukobu. Dejtonski sporazum je rezultat fašizma i agresije na BiH.

