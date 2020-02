Adnan Ćerimagić upozorava : Brexit je za Bosnu i Hercegovinu znak da se mora trgnuti iz iluzije

Velika Britanija je 1. februara tačno u ponoć po srednjoevropskom vremenu postala prva država koja je napustila Evropsku uniju.

Nakon izlaska jedne od vodećih svjetskih sila iz EU, i jedne od pet najjačih evropskih konomija, postavlja se jedino klučno pitanje u ovom trenutku: u kojem pravcu će krenuti EU nakon Brexita?



Adnan Ćerimagić, analitičar Inicijative za evropsku stabilnost (ESI) iz Berlina kaže za Vijesti.ba da mnogi u EU sa razlogom gledaju na izlazak Ujedinjenog Kraljevstva sa dosta tuge i razočarenja.



„U njemu vide kulminaciju niza loših vijesti i teških procesa koji su krenuli odbacivanjem prijedloga o Ustavu EU u Francuskoj i Nizozemskoj 2005. godine, a nastavili se financijskom i migrantskom krizom te rastom populizma i desničarskih stranaka“, smatra on.



Ćerimagić dodaje da je u EU dosta onih koji ovaj trenutak žele iskoristiti da pokrenu razgovore o budućnosti EU.



„Oni drže kako se EU mora spremiti za izazove koje dvadeset i prvo stoljeće nosi sa sobom, od migracija, digitalizacije i klimatskih promjena do geopolitičkih i vrijednosnih promjena. U tom pravcu ide i Konferencija o budućnosti EU, koja je pokrenuta na inicijativu Njemačke, Francuske i nove Evropske komisije, a koja bi trebala trajati do 2022. godine i pokazati da li EU ima snage za odgovore na većinu otvorenih pitanja“, kaže ovaj analitičar.



Na pitanje ko je veći gubitnik nakon Brexita EU ili Velika Britanija, Ćerimagić ogovara da se Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi pred velikim izazovom da definiše i izbori se za svoje mjesto u Evropi i svijetu koji su daleko drugačiji od trenutka kada su postali dio današnje EU.



„Naravno, to sa sobom nosi i dosta unutrašnjih izazova, za koje je u ovom trenutku nemoguće predvidjeti kako će završiti“, smatra on.



Kada je u pitanju utjecaj Brexita na brzinu evropskog puta zemalja Zapadnog Balkana, prije svega BiH, Ćerimagić kaže da je Brexit za BiH još jedan znak da se što prije mora trgnuti iz iluzije da se svijet ne mijenja i da će se sve riješiti samo od sebe, sa malo našeg truda, te nekako u našu korist.



“BiH treba na vrijeme prepoznati trendove koji se događaju u regionu i svijetu, te postaviti i tražiti odgovore na pitanje šta oni znače za BiH i kako se od njih odbraniti“, zaključio je Adnan Ćerimagić.

