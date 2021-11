Adis Ahmetović : “Volim Njemačku, ne zaboravljam Bosnu i Heregovinu”

Fondacija “Integration” okupila je zastupnike Bundestaga migrantskog porijekla da pričaju o svojim političkim iskustvima i ciljevima. Među njima je bio i novi zastupnik SPD-a u Bundestagu bh. korijena, Adis Ahmetović.

Za predsjedavajućeg kuratorijuma Njemačke fondacije “Deutschlandstiftung Integration”, bivšeg njemačkog predsjednika Christiana Wulffa je ovo veče bilo posebno inspirativno. Vidno dobro raspoložen Wulff se jako radovao što je mogao pozdraviti 5 mladih zastupnica i zastupnika novog, dvadesetog po redu, saziva Bundestaga, nepune tri sedmice nakon njegove konstituirajuće sjednice 26. oktobra ove godine.

U reprezentativne prostorije Allianz fondacije za kulturu s pogledom na čuvenu Brandenburšku kapiju su tim povodom kao gosti pozvani stipendisti fondacije Integration, također migrantskog porijekla. Christian Wulff je u svom pozdravnom govoru istakao da se veoma raduje da je ove godine procenat zastupnika stranog porijekla u njemačkom saveznom parlamentu viši za tri posto u odnosu na 2017. godinu i da se taj trend mora nastaviti:

“To je jako važno u borbi protiv rasizma i izopćavanja, u borbi za otvoreno i demokratsko društvo u kojemu je temelj dostojanstvo svakog njenog građanina, bez obzira na porijeklo, boju kože ili vjeru “. Wulff, deseti predsjednik Savezne Republike Njemačke, u periodu od 2010. d0 2012. godine, inače političar hrišćansko-demokratske unije, CDU, je u anale njemačke istorije ušao prije svega, rečenicom da “islam pripada njemačkom društvu”.

A na bini s njim ove večeri pet mladih političarki i političara upravo islamskog porijekla ,Amira Mohamed Ali, političarka partije Ljevice, die Linke, Serap Güler iz CDU-a, Muhanad Al-Halak iz partije liberala (FDP) ,Kassem Taher Saleh iz stranke Zelenih( BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), te Adis Ahmetović, socijaldemokrata (SPD), porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Bivši njemački predsjednik Christian Wulff (lijevo) i Cem Özdemir

Neočekivani gost najprominentniji zastupnik Bundestaga migrantskog porijekla Cem Özdemir

Okupljeni na ovom skupu su se posebno obradovali jednom gostu. Cemu Özdemiru, dugogodišnjem kopredsjedavajućem partije Zelenih turskog porijekla, inače i jednim od članova kuratorijuma Njemačke fondacije Integration.

Özdemir je za ovu priliku nakratko napustio koalicione pregovore koje njegova partija upravo vodi sa liberalima i socijaldemokratima. To mu je bilo važno jer mu ove teme već godinama “leže na srcu” i trudi se da u svakoj mogućoj prilici ohrabruje mlade ljude migrantskog porijekla da se politički angažuju, kaže Özdemir.

Elokventni političar,čest gost u ovdašnjim televizijskim emisijama, je i ove večeri, u svom stilu, pričao anegdote iz svog djetinjstva sa turskim roditeljima, o tome kako je bio loš đak i koliko mu je bila važna prva knjiga u životu koju mu je poklonila Njemica, Frau Naumann.

“Tada sam počeo čitati knjige i postao bolji u školi i nakon izvjesnog vremena se počeo interesovati i za politiku. Moj politički put nije bio niti će biti jednostavan, no ne kajem se što sam ga izabrao. Imamo još jako mnogo posla da bi ovakvi putevi i biografije bile same po sebi razumljive. Moramo se boriti za suzbijanje predrasuda prema ljudima stranog porijekla, naročito poslije ulaska desnoekstremne partije Alternativa za Njemačku, AfD, u Bundestag”, istakao je Özdemir.

Organizatori i sudionici tribine „Diversify Bundestag“

Za Ahmetovića su veliki uzori upravo Christian Wulff i Cem Özdemir

Adis Ahmetović, novi član njemačkog saveznog parlamenta bosanskog porijekla, također je bio vidno uzbuđen: “Nemam inače tremu tokom sličnih nastupa ali mi se večeras poprilično znoje dlanovi”, priznao je 28-godišnji SPD-političar, inače predsjedavajući ove partije u gradu Hannoveru u njemačkoj saveznoj pokrajini Donja Saska.

“Tu sam rođen, odrastao, počeo svoj politički angažman. I ja sam imao svoju gospođu Naumann. Bilo je teško u školi sa roditeljima čiji je njemački bio daleko lošiji od mog”.

Roditelji Adisa Ahmetovića su 1992. godine iz Kotor-Varoši izbjegli u Njemačku, Adis je rođen godinu dana kasnije. Studirao je njemački i političke nauke, bio stpendista SPD-u bliske fondacije Friedrich Ebert, savjetnik sadašnjeg premijera Stephana Weila, prije no što je ove godine izabran za zastupnika Bundestaga.

“Christiana Wulffa jako cijenim. On je bio premijer Donje Saske kada sam ja bio dijete, on je u svoj kabinet imenovao prvu ministarku islamskog porijekla u Njemačkoj, Aygül Özkan. Cem Özdemir, tako i tako. On je nama tzv. političarima migrantskog porijekla veliki uzor”, kaže Ahmetović.

Matthias Miersch (lijevo) i Adis Ahmetović tokom sjednice SPD-ove frakcijske grupe u Bundestagu (28.09.2021.)

Adis Ahmetović ne zaboravlja odakle potiče

Adisu Ahmetoviću je ove večeri bilo veoma važno da priča o svom bh. porijeklu, ali da prije svega izrazi svoju veliku zabrinutost aktuelnom političkom situacijom u BiH i u regionu.

“U regiji se ponovo zvecka oružjem, u sjeni drugih političkih problema koji opterećuju EU i svijet. Ne želim da dođe do novog rata, do novih izbjeglica, do novih sudbina sličnim sudbini mojih roditelja i mojoj. Želim se u Bundestagu angažovati za poboljšanje situacije na tom području. Želim se naravno angažovati i za bolju integraciju mladih migrantskog porijekla u Njemačkoj, za uvođenje dvojnog državljanstva. Mi smo produkti više kultura. I ne želim samo isticanje te tzv. kulture dobrošlice o kojoj se priča, već kulture uvažavanja i priznavanja različitosti, rekao je Ahmetović.

U tom pogledu se posebno nada podršci svih zastupnika Bundestaga stranog porijekla, s kojima je, ističe, već dobro povezan. Ahmetović se nada da će dolaskom nove njemačke vlade, sa socijaldemokratom Olafom Scholzom na čelu, i politička atmosfera u zemlji postati još pogodnije tlo za te cilleve. Partija Zelenih Cema Özdemira će sigurno doprinijeti tome, smatra Adis Ahmetović. A sam Özdemir, koji se prilikom koalicionih pregovora prije četiri godine nadao da će postati prvi njemački ministar vanjskih poslova migrantskog porijekla, ima, to je poznato, posebno veliko razumijevanje i naklonost prema BiH. On će Adisu Ahmetoviću sa sigurnošću pomoći da taj angažman postane još jači, svejedno koju političku funkciju on sam bude preuzeo u novom njemačkom kabinetu.

