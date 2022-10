Adis Ahmetović poslao poruku probosanskim strankama: Sada je vrijeme da budete zajedno, ne poredite Schmidta sa Hitlerom

Aktuelni zastupnik u Bundestagu i izvjestitelj njemačkog parlamenta Adis Ahmetović aktivno se bori za Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane. Pomno prati dešavanja u našoj zemlji, a tako je bilo i sa izborima održanim 2. oktobra.

Pozitivnim je ocijenio izlazak naroda na izbore održane 2. oktobra, kao i to što su oni protekli mirno.

Komentarisao je i odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koji je u izbornoj noći nametnuo izmjene Izbornog zakona, rekavši da je ta odluka iznenadila cijelu Evropu.

Loš tajming

– Ne znam da se igdje desilo ono što se desilo u BiH u izbornoj noći. To nema nigdje na svijetu da se mijenja zakon i Ustav bez da pitate narod koji je na dan izbora pozitivno birao. Time je poslao jak signal i nama u Bundestagu i Briselu, Vašingtonu. Zbog toga sam kritikovao tu odluku – rekao je Ahmetović za “Hayat”, te dodaje:

– Šmit kao parlamentarac to sebi nikada ne bi smio dozvoliti. Zagreb, Brisel ili Pariz ne bi sebi ovo dozvolili. Kao EU i UN, moramo se prestati igrati sa BiH kao da je neka lopta za pitanje ko je jači ili bolji. Moramo početi sa strategijom šta hoćemo da radimo sa tom državom, regijom i šta je bitno sa narodu. Njemačka i EU stoje iza Bosne i Hercegovine, velika je to nada i time što je nametnuo i uradio u izbornoj noći se gasi ta nada. To je opasno za stanje demokratije u BiH.

Ahmetović navodi kako je Šmit uradio u više od 12 mjeseci i dosta dobrih stvari, prvenstveno je odblokirao izborni proces koji je zbog HDZ-ovih ucjena bio pod znakom pitanja.

– Ta stvar koja se desila na dan izbora, nije slučajna. Šmit i OHR nisu sami donijeli tu odluku. Hrvatska je godinama i mjesecima radila u EU, Briselu, Londonu i Vašingtonu da se ovako nešto desi, da mijenja Izborni zakon i Ustav. Međutim, nisu ispunjene sve želje HDZ-a Hrvatske i HDZ-a BiH na čelu sa Čovićem.

Nije uvedeno “legitimno predstavljanje”, a to je da Hrvat bira Hrvata, Bošnjak Bošnjaka i Srbin Srbina. Nije Šmit uveo sve što je tražila Hrvatska. To nije velika njihova pobjeda, jer vidimo da Čović još uvijek nije zadovoljan. On još uvijek traži da se izbor člana Predsjedništva promijeni. Pola-pola je trenutno.

Najveći problem je za mene momenat korištenja tih ovlasti. Birani su novi političari, institucije, nada, dobri rezulati probosanskih partija na cijelom teritoriju. U RS-u ima jaka opozicija, a ne samo SNSD, iako smo vidjeli malverzacija na izborima. Ustav i Izborni zakon su se trebali mijenjati u skladu sa Vencijanskom komisijom, koja je tražila da se to mijenja godinu ranije, a ne na dan izbora. Imamo jasnu poziciju, rekli smo da to nije naš vid politike, ali ono što znamo, jeste da su SAD i Velika Britanija podržale. Nije kraj još uvijek – smatra Ahmetović.

Dobijao prijetnje smrću

Ističe kako nijedna zemlja u svijetu nema politički sistem kakav ima Bosna i Hercegovina.

– Vidimo da se EU pokušava vratiti na status Quo 1995. godine kada je potpisan Dejton. Međutim, ne možete se 2022. godine, kada se dosta toga promijenilo, vraćati na jedan dokument iz 1995. godine koji je jako bitan, ali moramo da vidimo strategički kako da BiH vodimo prema jednom demokratskom sistemu. Svaki sistem je bolji nego taj u BiH, to vam garantujem.

Ne razumijem kako Hrvatskoj nije u interesu da radi na evropskom putu BiH, nego samo na jačanju jedne partije. Kada bi se u BiH birao jedan predsjednik na prostoru cijelog teritorija, to bi bio Hrvat, katolik, Željko Komšić. Zašto?

Zato što kaže da je državljanin BiH, zato što radi na teritorijalnom integritetu i suverenittu zemlje i cijeni sve narode, bez obzira na vjeru i naciju. Imamo potencijalnu većinu za građansku ideju i žalosno je da neke države u EU blokiraju tako nešto, jer se boje da će izgubiti neki uticaj. Mi kao Njemačka i Brisel, moramo pomoći BiH da ne bude kao ping pong loptica, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Kina, možda i Turska, nego da ide suverenim putem, Federacija zajedno sa RS-om. Da u Banjoj Luci, Sarajevu, Doboju, Tuzli, Mostaru vidimo dobar i prosperitetan demokratski život – ističe Ahmetović za Hayat.

On navodi kako ne treba zaboraviti Šmitovo djelovanje u veoma toksičnoj atmosferi u proteklih nekoliko mjeseci.

. Prije godinu dana Dodik je otvoreno prijetio ratom, Čović trećim entitetom, prijetili su da će blokirati izbore, da neće biti mira nakon izbora ako ne bude HDZ u Predsjedništvu, svakodnevno su prijetili građanima destabilizacijom ako nekih odluka ne bude. Sada vidimo da nema rata, secesije, izbori su održani i narod je birao u miru. Ima dobrih stvari koje je Šmit uradio zajedno sa Njemačkom. Nije lako uraditi te stvari u ovakvim okolnostima – naglašava Ahmetović.

Ahmeović je rekao da je zbog Inicijative u Bundestagu o budućnosti BiH prijećeno smrću njemu i Borisu Mijatović, ali da su iza takve Inicijative stali Olaf Šolc (Scholz), njemački kancelar i Analena Berbok (Annalena Baerbock), ministrica vanjskih poslova, kao i cijeli njemački Parlament.

– Ne smijemo samo gledati loše stvari, borba za evropsku BiH trake 27 godina. I Šmit je jedan igrač u internacionalnim sektorima, ni njemu nije lako. Očekivali smo više, ali mora se ići korak po korak. Bitno je da političari BiH, koji je vole tu zemlju, koji vole EU i demokratiju, da budu zajedno.

Šmit ne bi mogao nametnuti izmjene Izbornog zakona da nije neko iz reda Bošnjaka dao podršku tome. Bilo je i Bošnjaka koji su bili za to, ne svi, ali određena politička elita. Nije uredu da se Šmit poredi sa nekim iz 1939. godine u Njemačkoj, nije Hitlerovac i nije nacista, sa tim mora da se prestane. To je jezik Dodika i SNSD-a. SNSD je uz muziku pozivao na njegovu smrt u Banja Luci i nije uredu da dio Bošnjaka koristi isti jezik. Probosanske strane uvijek moraju biti mudrije, tolerantnije i strpljivije od drugih strana – izjavio je Ahmetović.

Narod je zaslužio put u EU

Poručuje da politička većina u EU podržava BiH i zapadni Balkan, ali da se mora izaći iz “rolne” da su svi protiv BiH, jer ima mnogo država koje su uz BiH.

– Ali naravno imate države poput Mađarske koja igra protiv Bosne i Hercegovine. Orban i Dodik se slažu i isti su kada je u pitanju Rusija, Ukrajina, korupcija, secesija i to je jako opasno. Mađarska je igrač Rusije. Slovenija je birala novu vladu i ta vlada radi odličan posao.

Što se tiče Hrvatske, razočaran sam ponekad pozicijom Plenkovića, a Milanović je totalno prolupao. Negira genocid u Srebrenici, nije dozvolio da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj i Izbornim zakonom u BiH je uslovljavao NATO put Švedske i Finske. Sve je javno rekao i to me jako iritira. Za BiH je veoma važno da ima dobre susjedne odnose sa Hrvatskom i Srbijom i ne mogu da razumijem Vladu Hrvatske koja želi dobar odnos samo sa jednom politikom u BiH. Rezultat te politike je odlazak mladih ljudi iz BiH, ali ne u Hrvatsku, nego u Njemačku.

Veliki broj mladih ljudi iz Hercegovine, Mostara, Livna ide iz BiH. Ti ljudi ne idu u Hrvatsku, nego u Njemačku. Od takve politike nema koristi ni Hercegovina, ni HDZ – ističe Ahmetović.

Govoreći o prijedlogu za kandidatski status BiH, Ahmetović govori kako ima onih koji su protiv toga.

– Orban je islamofob, bivša Vlada Slovenije je također imala slične stavove. Uvijek se pokušavaju tjerati Bošnajci prema Iranu, Kuvajtu i Turskoj. Postoji narativ koji desničari plasiraju, a to je da je svaki Bošnjak loš, islamista, musliman, protiv Brisela, a za Istanbul i Riad. I zato Bošnjaci imaju veliku odgovornost zajedno sa vjerskim institucijama da rade na diplomatiji i komunikaciji. Trebaju pokazati liberalan islam koji odgovara evropskim vrijednostima.

Kada sam kao njemački političar bio u Sarajevu za bajram, bio sam kod reisa. Bilo je onih koji su kazali da je to bilo diplomatski, kulturno, a Večernji List u Hrvatskoj je napisao: “Pogledajte Bošnjačkog ekestremiste u Bundestag”. Pitam se zašto velike novine, za koje pišu veliki intelektualci, rade ove stvari, fake news i dosipanje ulja na vatru. Ne protiv mene, meni je svejedno, ja od toga nemam ništa. Za mene je evropski zadatak da se stabilizira situacija u regiji. Svi političari u regiji treba da sjednu, da se prestane sa tenzijama i da religija ne odlučuje o budućnosti naroda i politike. To su retorike iz 90-ih. Naredne sedmice stižem u posjetu Sarajevu, a prije toga Hrvatskoj – rekao je Ahmetović.

Ističe da je prijedlog kandidatskog statusa za BiH veliki uspjeh.

– Sada je vrijeme, narod je to zaslužio, narod voli Evropu, Brisel i Berlin. Politika probosanskih stranaka treba biti bolje koorodinirana i bh. diplomatija se mora optimirati. Šokiran sam diplomatijom BiH u inostranstvu. Slab je lobi iz BiH, nije dovoljno da stranci pričaju više o BiH od njenih samih političara.

Borim se za BiH, njemački sam političar, Njemačka stoji iza BiH, to je moja evropska odgovornost i uz to se zovem Adis Ahmetović i ne smijem zaboraviti odakle je moja porodica porijeklom i zbog toga imam simpatiju prema toj regiji i želim da ti ljudi imaju istu šansu kao i mi u Njemačkoj. Da tu priču koju sam ja mogao da ostvarim u Njemačkoj, da svako može – rekao je Ahmetović za Hayat.

