Adil Osmanović, zamjenik predsjednika SDA: Četiri poslanika se bore za dobrobit SDA

Zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović za Oslobođenje govori o tome kako Dodik i Čović mogu samo maštati, jer za ispunjenje želja nemaju kapacitet u vlasti.

Je li priča SNSD-HDZ-a o zakonu o Ustavnom sudu BiH smišljena da bi se narod zabavljao desetak dana, ali i da bi se poslala poruka kako SDA, tako i Savezu za promjene, budući da za predsjednika SNSD-a i RS-a HDZ ne čini većinu u kojoj samog Dodika nema?

– Naravno da sastanak lidera HDZ-a i SNSD-a treba shvatiti kao ozbiljna upozorenja i ozbiljne nakane da se krene na discipliniranje i stavljanje pod političku kontrolu kako Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tako i drugih pravosudnih institucija na državnom nivou. To je već dugo prisutna inicijativa Milorada Dodika. On je na prostoru Republike Srpske stavio sve pod ličnu i političku kontrolu.

Tamo, nažalost, više nemate nezavisno pravosuđe, tamo nemate nezavisne policijske i istražne organe, tamo u 80-90 posto slučajeva nemate nezavisne medije. Čovjek je sve stavio pod svoju kontrolu i sada je cilj da to uradi i na nivou države. On ima velike razloge zašto to čini kada je u pitanju pravosudni sistem, jer poznato je da su određene istrage pokrenute, stavljene u ladicu, čekaju. On sad vodi borbu sa vremenom, dok te istrage ponovo ne krenu, da dovede političke poslušnike i na čelo pravosudnih institucija.

Kapacitet HDZ-a

Ustavni sud BiH je ustavna kategorija i ozbiljno pitanje, zbog kojeg valja imati na umu, ako dođe do rasprave ili donošenja zakona, da se mora mijenjati Ustav BiH i da je za to potrebna dvotrećinska većina u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ono što želim naglasiti jeste da HDZ i njegov lider Dragan Čović moraju imati na umu da od 42 poslanika u Zastupničkom domu, imaju samo četvero njih. To je oko 9,5 posto učešća u zakonodavnoj vlasti BiH i to je njihov kapacitet. S te pozicije on uzima u raspravu tako ozbiljno pitanje kao što je Ustavni sud.

I ne zaustavlja se?

– I ne zaustavlja se na tome, pri čemu HDZ i SNSD zajedno imaju desetero poslanika, koliko i sama Stranka demokratske akcije, a kad tome dodamo druge političke stranke koje se zalažu za Dejtonski mirovni sporazum, mislim da dogovor dvojice lidera više pokazuje šta su njihove želje i ciljevi, a da nemaju kapacitet da to i provedu. Kad smo se već dotakli pravosudnih institucija, projekcija lidera SNSD-a je počela još slanjem Milana Tegeltije na čelo VSTV-a. To je njegov kadar, čovjek kojeg je on doveo na čelo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Hoće li konačno predmeti protiv Dodika biti izvučeni iz ladica nakon suspenzije Gorana Salihovića? Vaš kolega Šefik Džaferović kaže kako SDA nije odustala od podnošenja krivičnih prijava protiv Dodika.

– Naravno da ti predmeti moraju ugledati svjetlo dana. Imam informacije od nekih ljudi o tome da su, kada je Salihović pomaknut sa pozicije glavnog tužioca, u njegovoj ladici nađeni kompletni predmeti o Miloradu Dodiku, koji su spakovani i stavljeni po strani. Očigledno je postojao neki deal.

Pošto ste spomenuli 10 poslanika Kluba SDA, kad će uslijediti sastanak četvorke i čini se trojke, budući je Asim Sarajlić okarakterisan kao nepoželjan pregovarač?

– Ono što želim istaknuti jeste da je SDA na posljednjim općim izborima dobila deset poslanika, da je time najjača politička stranka u Predstavničkom domu PSBiH i mi nastojimo da ostane u tom kapacitetu. Imenovana je radna grupa, i ja sam na njenom čelu, da obavimo razgovor sa četiri naša poslanika. Ono što mogu kazati jeste da dobro poznajem svu četvoricu. Sa gospodinom Šemsudinom Mehmedovićem sam osnivao SDA, sa njim sam proveo najteže trenutke u ratu i dobro znam kakav je čovjek, kakav je kadar i profesionalac i koliko on voli, cijeni SDA i koliko mu teško pada što je došao u ovakvu poziciju. Salko Sokolović je također osnivao SDA u Konjicu, ratni vojni invalid je.

Znamo šta je Sadik Ahmetović prošao u Srebrenici i on je osnivao SDA. To su ljudi sa kojima treba na prefinjen i korektan način razgovarati, jer oni nose SDA duboko u svom srcu i duši, SDA je dio njihove porodice i kuće, kao što je i moje, i nije im lako nositi sve ovo što nose na svojim plećima. Poznajući ih, oni se ne mogu zastrašivati, ne može im se prijetiti.

Oni samo žele da se na otvoren način razgovara. Ubijeđen sam da sve ono što iznose Mehmedović i druge kolege, to čine isključivo za dobrobit SDA. Govore o onome što je bilo i prije inicijative vezane za kongres stranke, o tome da veći broj ljudi bira rukovodstvo SDA, da to bude kongres ne od 800-900 delegata, već da to bude baza od pet hiljada članova.

I Senad Šepić ima najviše glasova od svih u Predstavničkom domu.

– Senad Šepić je mlađa generacija. I njega cijenim i uvažavam, ali mislim da u nekim izjavama pretjeruje. Ako ste član SDA ili bilo kojeg tijela, morate voditi računa da izjavama i istupima ne nanosite štetu svojoj organizaciji. Kritike su poželjne, ali može se govoriti i o dobrim stvarima koje SDA radi na pojedinim nivoima. Tome je doprinijelo neko odsustvo komunikacije.

Ako se ne varam, gospodin Mehmedović je i ovih dana poslao pismo predsjedniku SDA?

– Bilo je gluhih telefona od rukovodstva prema četiri poslanika i već sam u dva navrata sjedio sa tim poslanicima, i sa gospodinom Mehmedovićem i sa gospodinom Ahmetovićem. Mi ćemo odmah iza nedjelje otvoriti razgovore s njima, kako bismo iznašli najbolje rješenje, imajući u vidu sve što se dešava, a o čemu smo govorili na početku intervjua: poteze predsjednika manjeg entiteta, koji želi vidjeti slabu SDA u Parlamentu BiH. Ubijeđen sam da uz visok stepen razumijevanja i rukovodstva stranke prema četiri poslanika i obratno, možemo naći rješenje.

Je li rukovodstvo SDA svjesno činjenice da četvorica poslanika imaju zamjerke na rad vrha stranke, a ne recimo rad Vijeća ministara?

– Rukovodstvo SDA je itekako ozbiljno shvatilo, pogotovo posljednje poteze četvorice poslanika koji su izašli iz Kluba SDA, jer to je ogroman kapacitet, to je skoro polovina Kluba, to je…

To je cijeli Klub HDZ-a!

– To je Klub HDZ-a, tako da je zaista rukovodstvo ozbiljno shvatilo probleme i zato je i radna grupa respektabilna (uz Osmanovića, Denis Zvizdić, Safet Softić, op. aut.) i cijenim da uz ove argumente koje su poslanici iznijeli u pogledu promjene Statuta SDA, tražeći drugačiju pripremu kongresa, veći broj delegata i drugačiju kadrovsku politiku u SDA, ali i odgovornost stranke prema poslanicima, Vijeću ministara, sve je ono što rukovodstvo SDA može prihvatiti, kako bi se stranka nastavila dalje otvarati i demokratizirati. Uvijek smo imali taj demokratski standard, nikad na kongresu nismo imali jednog kandidata za predsjednika, najmanje su bila dva i naravno da će i vrh stranke prihvatiti tako dobronamjerne prijedloge koji dolaze od četvorice poslanika.

Izvještaj Mahmutovića

Posljednji kongres je završio tako kako je završio, pokazalo se da snažni, sposobni i principijelni ljudi, koji su osnivali SDA, nisu prošli u rukovodstvo stranke i zbog toga se dešavaju ovakve stvari.

Je li SDA napravila slične greške i na lokalnim izborima, pa oni koje narod izabere u stranci ne prođu baš najbolje? Bili ste u radnoj grupi i za Srebrenicu?

– Srebrenica je posebno teško pitanje i kada je riječ o SDA, ali i svim probosanskim strankama koje su zajedno nastupile. Na neki način smo se i bojali da bi se, kada su stranke iz RS-a izašle sa jednim kandidatom, moglo desiti da izgubimo poziciju načelnika. Dali smo akcenat na preregistraciju birača, da se dijaspora što više uključi, da se građani koji su u FBiH odazovu, ali nismo uspjeli. No, problema je bilo u samom procesu kandidiranja za načelnika. I tada su neki ljudi željeli da SDA ide sama na izbore, da Hamdija Fejzić bude kandidat u ime stranke.

Pričamo o gospodi Mahmutoviću, Ramiću…?

– Pa, pričamo otprilike o tim ljudima koji su željeli da SDA ide sama na izbore. Rukovodstvo stranke je procijenilo da nikako SDA ne može sama iznijeti pobjedu za načelnika Srebrenice, da sve probosanske stranke moraju nastupiti zajedno, a ja sam i tada predvodio radnu grupu. Bili smo na sjednici Izvršnog odbora u Srebrenici i dogovorili da to bude Ćamil Duraković. Nakon evidentnog šoka zbog gubitka načelničkog mjesta, zaključak Predsjedništva SDA bio je da samo svi izabrani odbornici SDA, SBB-a, SBiH i SDP-a treba da učestvuju u implementaciji izbornih rezultata.

I tu je radna grupa pomagala Općinskoj organizaciji i na kraju su predsjednik Regionalnog odbora SDA i predsjednik Općinske organizacije Dževad Mahmutović i Hamdija Fejzić rekli da su oni ti koji će implementirati rezultate. Kolegij SDA je zaključio da radna grupa podnese izvještaj, što smo i uradili, te da se prepusti Regionalnom i Općinskom odboru primjena rezultata. Desilo se ono što se nikako nije smjelo desiti, a to je da su od sedam odbornika SDA sa zajedničke liste samo dva pristupila implementaciji rezultata, a jedan od njih je Hamdija Fejzić, izabran za predsjednika SO Srebrenice. To je sada očigledan problem, jer pet odbornika nije dio kluba.

Ko će taj problem riješiti?

– Očekujem da u dogledno vrijeme predsjednik Regionalnog odbora gospodin Mahmutović podnese izvještaj Kolegiju SDA o tome šta je urađeno i kaže jesu li taj i Općinski odbor u kapacitetu da implementiraju rezultate ili nisu. Onda će Predsjedništvo SDA poduzeti dalje korake.

Do ostavki?

– Jeste.

Postaje li Stolac novi Mostar?

– Očigledno je to nekome cilj, odnosno da se aktuelni načelnik zadrži najmanje polovinu mandata. Ono što je nedopustivo jeste da je i CIK pao pod političku kontrolu. Znate da je u njemu došlo do preglasavanja, da je CIK razmatrao neke stvari koje po zakonu nisu u njegovoj nadležnosti. Očekivali smo raspisivanje novih izbora u predviđenom roku, da se kandidati takmiče, a da pravosudne institucije provedu svoj dio posla.

Ako izabrani načelnik ili vijećnik bude presuđen, zna se da slijede sankcije. Nadam se da će pitanje Stoca biti što prije riješeno, da se provedu izbori i da koalicija u Federaciji SDA-SBB-HDZ dodatno učvrsti svoje relacije, pa da sve ono što utiče na te odnose pokušamo što prije riješiti.

Čemu se nadamo u 2017. ako će svaki prijedlog od vlasti RS-a biti okarakterisan kao prijenos nadležnosti, a što nije bio problem dok je SNSD bio dio vlasti na nivou BiH?

– Neshvatljivo je ponašanje, prije svih lidera SNSD-a i Vlade Republike Srpske kada je riječ o odnosima sa Vijećem ministara BiH. Moji saradnici i pomoćnici to vrlo dobro znaju, jer mi kažu da su dosad dobijali veoma brzo mišljenja od resornih ministarstava RS-a, a sada šaljemo po nekoliko urgencija po vrlo jednostavnim stvarima. Očigledno je da od početka, kako je konstituisano Vijeće ministara BiH, SNSD i Vlada RS-a vrše opstrukcije našeg rada, ne vodeći računa da ne nanose štetu samo nama već i Vladi RS-a, cijelom prostoru države. Ako se to tako nastavi, mi ćemo zajedno zaostajati na evropskom putu, investitori će nas zaobilaziti.

Bez obzira na to ko je pozicija, a ko opozicija, valja raditi svoj posao, ali ovo što radi predsjednik RS-a je bahato ponašanje i neminovno je da će time usložniti odnose unutar BiH ako se on i njegova stranka ne sankcionišu. Da li će to uraditi neke međunarodne institucije ili građani, ali ovako se teško možemo nadati dobrom, uz neodgovornu politiku koju on vodi.

Nazadovanje RS-a

Ubijeđen sam u to da će politika koju vodi Milorad Dodik nanijeti najveću štetu entitetu Republika Srpska. Oni su u galopirajućem ekonomskom nazadovanju, pa sada iznalaze nacionalističke izjave, a neminovno je da će doći do protesta i oni koji ne vole RS često kažu kako Dodika treba zadržati, jer će ga on svesti u ravan. To je politika za one koji vole čuti priče o nezavisnosti, a od tog nema ništa, samo bi RS za sobom mogao povući i Federaciju i državu.

