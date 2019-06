Adil Osmanović : SDA neće praviti nijedan korak unazad kada je u pitanju MAP

“Sve ostalo je politikanstvo”, rekao je Osmanović u razgovoru za Vijesti.ba, nakon što je zbog nepostojanja entitetske većine iz RS prekinuta hitna sjednica Predstavničkog doma BiH o stanju u pravosuđu i migrantskoj krizi.

Ovaj poslanik potcrtao je da Predstavnički dom mora raditi, jer mu je to ustavna obaveza.

“Značajnu odgovornost snosi predsjedavajuća Doma Borjana Krišto jer je olako prihvatila izjavu da neki poslanici neće da rade dok se Vijeće ministara ne formira. Predsjedavajuća je u obavezi da saziva sjednice. Pomno sam pratio njene medijske istupe u kojima je govorila da već postoji toliko materijala za održavanje najmanje dvije sjednice”, naglasio je Osmanović.

Kao iskorak ocijenio je dolazak poslanika SDS-a i PDP-a na hitnu sjednicu, za razliku od poslanika SNSD-a, DNS-a, SP-a i Srpskog kluba.

“Grupacija oko PDP-a i SDS-a shvata ozbiljnost problema i da nije dobro blokirati rad Parlamenta BiH. Ukoliko oni nastave promišljati i ponašati se na ovakav način, mi možemo održavati sjendice Parlamenta”, dodao je naš sagovornik.

Osvrnuo se na pitanje usvajanja ANP-a za aktivaciju MAP-a. U tom kontekstu kaže da je BiH “otišla dosta daleko kada je u pitanju aktivacija MAP-a”.

“Dostigli smo zavidan nivo. BiH je sama tražila od NATO da počne dostavljati ANP”, podsjetio je Osmanović, te konstatovao da je NATO dao zeleno svjetlo za tu aktivnost.

“Sada je to neko zaustavio. No, do zastoja u dostavljanju ANP-a može doći jedan vremenski periodu, pola godine ili godinu dana, ali se to ne može zakočiti”, naglasio je Osmanović.

Na pitanje da li se njegova izjava može protumačiti na način da BiH možda neće dobiti izvršnu vlast na državnom nivou za pola godine ili godinu, naš sagovornik odgovara: “Može značiti i tako, a može značiti i da će prije doći do formiranja Savjeta ministara”.

Osmanović je kategoričan – SDA neće dozvoliti da postoji prazan prostor.

“Imamo Vijeće ministara koji radi. Ukoliko predsjedavajuća Predstavničkog doma BiH ne bude sazivala sjednice, očigledno je da ćemo imati sve više zahtjeva za sazivanje vanrednih, tematskih sjednica i da će ovaj dom raditi”, kaže Osmanović.

On takođe naglašava da SDA neće napraviti nijedan korak unazad da bi otežao prirduživanje BiH NATO-u.

“Očekujemo da će se NATO, u trenutku kada procijeni da BiH treba biti članica, ozbiljnije pozabaviti svim akterima u BiH”, smatra on.

SDA, dodaje, spremna je ući u razgovore, ali bez pravljenja koraka unazad kada je u pitanju aktivacija MAP-a.

Komentarišući teze koje se mogu čuti od pojedinih političara u BiH o mogućem formiranju nove parlamentarne većine na nivou BiH, ukoliko SDA, HDZ BiH i SNSD ne postignu dogovor, naš sagovornik naglašava da stranka čiji je član nijednim svojim potezom ne želi da vrši opstrukciju rada bilo kojeg organa.

“Mi dajemo značajan doprinos da to funkcioniše i radi. Na svim drugim politilkim strankama je da pokrenu to pitanje, ukoliko imaju politički kapacitet za to”, zaključio je Osmanović.