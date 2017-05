Adil Osmanović, potpredsjednik SDA BiH : Zahtjeva za vanredni Kongres biće sve više

Ne možete dovoditi u istu ravan ljude koji su spremni da fizički nasrnu na najviše funkcionere SDA i poslanike, govori u intervjuu za Dane Adil Osmanović, potpredsjednik SDA BiH.

Hoće li biti vanrednog Kongresa SDA?

– Odluku o vanrednom Kongresu donose Predsjedništvo stranke i Glavni odbor. Ali, trenutno je situacija u SDA takva da je posljednji Kongres izabrao Glavni odbor koji se nije pokazao kompetentnim da odgovori na aktualnu političku situaciju u BiH, kao ni Predsjedništvo SDA koje je neko birano izabrao, čast pojedincima. Uglavnom su to ljudi dovedeni da slušaju, a ne da kreiraju politiku.

Mi smo zato i došli u ovakvu situaciju da se – a evo sad će u maju dvije godine kako je završen Kongres – bavimo sobom i nemamo hrabrosti niti odlučnosti da se odredimo prema zbivanjima na samom Kongresu. Predlagao sam Predsjedništvu SDA još davno da to učinimo i suočimo se sa propustima i svim onim što se dešavalo na Šestom kongresu SDA.

I dalje nisam dobila odgovor na pitanje kakve su šanse da bude vanrednog Kongresa?

– Mi ćemo, očigledno, imati sve veće zahtjeve sa terena, i to od odgovornih ljudi koji očekuju od najviših organa stranke, od GO i Predsjedništva, od rukovodstva stranke, da budu kreativniji, odlučniji, pokreću određene inicijative. Pošto toga nema, imat ćemo sve veće zahtjeve za vanrednim Kongresom, a da li će Glavni odbor, koji u konačnici donosi tu odluku, biti na visini zadatka, nisam siguran. Čini mi se da je značajan broj ljudi koji su prezadovoljni što su u rukovodstvu stranke, u Predsjedništvu ili GO, pa je teško očekivati da uopće bude pokrenuta takva inicijativa u organima stranke.

Hamdija Fejzić može raditi šta hoće, ali na istoj sjednici Predsjedništva na kojoj je pošteđen, Šepić je zbog političkih stavova izbačen iz SDA, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović su ukoreni jer nisu glasali za hitnu proceduru kada je o akcizama riječ.

– Da, to je bilo na istoj sjednici, pošto je ona sjednica Predsjedništva bila prekinuta, pa smo onda nastavili razgovarati oko Srebrenice, i nakon što nije donesena odluka koja je jedino bila očekivana, ja sam rekao – kad su došli na red državni poslanici: eto vidite šta znači ne biti principijelan. Ne možete sada dovoditi ni blizu u istu ravan ljude koji su spremni da fizički nasrnu na najviše funkcionere stranke da bi poništili odluke Predsjedništva i članove Parlamenta, naše uvažene poslanike koji su htjeli da razmišljaju svojom glavom u povodu određene inicijative. Svi znamo da je njihov grijeh što su smatrali da taj zakon treba podrobnije razraditi, imali su i svoje zaključke koje su predložili. Ja sam bio protiv sankcija i tako sam i glasao.

Da, zaista, koji je rezultat tog glasanja bio?

– Ubjedljiva podrška. Problem je očigledno što se Predsjedništvo stranke počelo odnositi prema imenu i prezimenu, znači ko je kome i koliko simpatičan i potreban. I na takav način se spremno odrediti i prema sankcijama. A kad je tako, onda ulazite u potpunu anarhiju, bezvlašće, neprincipijelnost.

Dajte, molim Vas, kome Hamdija Fejzić može biti simpatičan?

– Pa, evo, rekao sam.

Znači, predsjedniku. Neću sad pitati kome sve nisu simpatični Mehmedović, Sokolović i Ahmetović, ali ću primijetiti da je predsjedatelj Vijeća ministara Denis Zvizdić vrlo lijepo govorio o ukorenoj trojci, a i on je član Predsjedništva SDA.

– Predsjedavajući Vijeća ministara nije bio na posljednjoj sjednici Predsjedništva SDA, na nastavku zapravo prekinute sjednice. Ono što je on rekao i taj dan medijima, i ja sam govorio. Pazite, očigledno je i predsjedavajući Vijeća ministara svjestan šta mogu donijeti isključivanje i ukori ljudima, izlazak nekih naših kadrova iz Kluba poslanika SDA. Posljedice su evidentne, to dovodi u izuzetno tešku poziciju ne samo VM nego sutra i Vladu Federacije, a da ne govorim o Klubu SDA. SDA je imala 10 poslanika u Parlamentu BiH. Godine 2014. bila je najjača politička stranka, a sada dolazi u situaciju da se, politički kazano, mora valjati u blatu, da traži podršku nekih poslanika, jednog ili dva, jer nije u kapacitetu da vodi reformske procese, ključno utiče i donosi zakone. Molim vas, ja sam i prije govorio, kada je riječ o ovim sankcijama, da mi pričamo o cijenjenim i uglednim članovima stranke, ljudima koji su osnivali SDA.

Možete zamisliti šta je njima trebalo i kakav su teret nosili da nakon 27 godina koje su proveli u SDA, gradeći SDA i boreći se u SDA i za SDA, donesu odluku da se isključuju iz Kluba poslanika? To su ljudi sa kičmom, sa stavom, koji se ne daju ucjenjivati, koji misle svojom glavom i tako ih treba prihvatiti i zbog toga ih treba poštovati. Pa mi smo se ponosili demokratizacijom u samoj SDA! Ovdje se, ustvari, potvrdila ona narodna – bolje znati, nego imati.

Vildana Selimbegović (Dani)