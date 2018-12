Adam Šukalo : Policija me maltretirala, bio sam u samnici, ne znam zbog čega sam priveden (Video)

Bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo u ponedjeljak oko 12 sati je priveden u policijsku stanicu, a nakon izlaska iz pritvora oko ponoći kazao je da ni sam ne zna zbog čega su se policajci odlučli da ga odvedu u stanicu i maltretiraju.

Kako javlja Klix.ba on je istakao da je u policijskoj stanici šikaniran i maltretiran.

“Poslije 12 sati sam pušten iz policijske uprave Banja Luka. Ne znam iz kojih razloga sam priveden. Jutros prije 12 sati u verbalnoj raspravi s jednim policajcem se desila situacija da je nekoliko njih skočilo na mene i da su me uveli u stanicu policije“, rekao je Šukalo.

“Zatim sam ubačen u samnicu. Prije nekoliko sati su htjeli da me fotografišu, da se skinem u gaće. Ja sam to odbio kao da sam neki najgori kriminal“, izjavio je on.

Za kraj je kazao da nema riječi na sva dešavanja u Banjoj Luci te da mu nije potrebna nikakva podrška niti lajkovi na Facebooku.

“Dobro razmislite gdje živimo, ja moram da se javim porodici jer mi je žena u devetom mjesecu trudnoće i imam dvoje male djece koja su bila u vrtiću, ne znam ni ko ih je pokupio. Pravda za Davida!“