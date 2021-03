Abdulah Sidran u Pressingu : “Konstitutivni narodi su podvala i prevara za likvidaciju bosanske države”

Akademik Abdulah Sidran preživio je koronu i respirator. Gostovao je u emisiji Pressing TV N1 , a govorio je o svojim iskustvima s koronom, teškoj borbi s bolešću i konačnom pobjedom, planovima za budućnost…

Kako je rekao, stanje u kojem se nalazi ne može se nazvati zdravljem.

“Ljekari u svijetu iz dana u dan uče, pa su tu sotonsku pojavu – jer u istoriji planete nije bilo takve pošasti, shvatili su da nije pobijeđena korona onda kad je njen virus istjeran iz ljudskog organizma. Posljedice su takve da oporavak traje veoma dugo, ponekad se organizam ne može vratiti u optimalno stanje, pa se prva faza po najnovijim standardima zove akutni Covid. To je ovo što sam prošao. Ovo sad je produženi Covid i onda slijedi postcovid za kojega su već u svijetu napravljene specijalizirane klinike da se tu liječe“, rekao je Sidran.

U emisiji Pressing sa Amirom Zukićem rekao je da je preživio zahvaljujući svojoj volji, inatu, i jer je htio da bude prisutan. Istakao je i da danas ne želi da radi propisane tehničke vježbe za jačanje muskulature jer je ona uništena, pa on umjesto takvih vježbi izlazi po gradu. Kazao je kako smatra da je to za njegovu psihu djelotvornije i da se osjeća bolje.

Govorio je i o društvenim mrežama.

“To se u jeziku publicistike uvriježilo da se taj period u kome ljudi koji su preživjeli susret sa smrti, svi su opisivali kao boravak u tunelu, kako vide u tom tunelu svjetlo… Ja sam bio sve vrijeme, a to je trajalo četiri dana, u tome da nisam znao gdje se nalazim, ali sam imao svijest u kojem ništa nije imalo oblik tunela, ali jeste bila neka nadzemaljska atmosfera, omotač oko planete, i ja sam se u tom stanju propitivao i pokušavao voditi dijalog sa velikim svjetskim ličnostima i to mi je bilo bolno. Od toga sam patio: zašto je čovječanstvo, planeta krenula, je li morala krenuti putem samouništenja jer ovaj put ne može se drugačije nazvati ili je to moralo biti drugačije. Propitivao sam svoja znanja iz književnosti i sramio sam se u tunelu što ne poznajem afričku književnost, ostrvlja između Australije i Afrike. Valjda sam u toj nesvijesti ili djeliću svijesti nastojao ostati u stvarnosti, u životu, biti živ“, rekao je Sidran.

Ovog proslavljenog književnika i scenaristu koji je preživio respirator ljekari su nazvali fenomenom, a Sidran nam je rekao kako nije bilo realno da preživi, jer ima tri bajpasa, dijabetes, prebolio je dva karcinoma…

“To se pacijentima i porodici ne kazuje dok traje, međutim kasnije su meni kazivali da je to tako bilo. To su detalji koje nije korektno kazivati u javnosti, ali jeste činjenica da su oni mene hvalili da sam i u takvim nesvjesnim stanjima bio odličan saradnik.To je ekipa da čovjek i kad bi bio potpuno pomiren da odlazi, morao bi iz neke solidarnosti s njihovim naporima kazati pa neću se predati kad oni ovako oko mene… Ko pogleda izbliza, shvati da su ljekari zbilja – nije ni fraza ni lijepa rečenica koju smo u ratu kazivali o herojima u bijelome – to je doslovce heroizam, napor. Kad su me ispraćali kazao sam svima njima: ‘Vi ste genijalni izvršioci Božije volje’“, istakao je.

Kazao je i kako su mu u posjetu dolazili i nobelovac Orhan Pamuk i njegov lični doktor Sait Bilgin za koga je rekao da je “anđeo po prirodi” i da je svakoga jutra iz Istanbula linkom se priključivao na kolegij u Općoj bolnici. S obzirom na to da je Turska godinu dana ranije počela borbu s Covidom, ljekari su poštovali njegova iskustva i njegova riječ je bila jača i usvajana, kako je rekao Sidran, te mu se i ovaj put zahvalio.

Akademik je za N1 govorio i o ljudima koji ne vjeruju da korona postoji te potcrtao da je to strava. “Možemo misliti šta god hoćemo o njenom porijeklu, ali da ne postoji… Da naglasim da se više niko ne smije na taj način odnositi prema toj ogromnoj nevolji, niti faktori po medijima ne smiju sebi dozvoliti da pomažu tome”, naglasio je.

Abdulah Sidran je gostovao u Pressingu prije više od dvije godine gdje je rekao kako je tada nakon brojnih operacija njegov život u sudijskom vremenu. “2008. godine ja sam imao operaciju srca, bio sam otpisan, a doktor Kacila je došao, zatekao fascikle, anamneza pacijenata, a ja sam bio u rasporedu za subotu, a dr. Kacila je rekao da bi on intervenisao u redoslijedu ‘da pokuša Sidrana iščupati iz Azrailovih ruku’. To sam zvao sudijska nadoknada i tada sam izašavši razumio šta su moji poslovi i šta je bila ideja onoga koji upravlja našim životima i to sam prepoznao“, ispričao je Sidran te dodao kako u ovome slučaju sa Covidom-19 nije mogao biti optimist.

“Azrail se ne može dva put predomisliti, a kad se već to dogodilo, onda sam ja danima i dok sam tamo bio, i do dana današnjeg, odgonetnuo šta je to, koji je to viši cilj. Ne radi se o meni nego nešto što moram prepoznati i izvršiti. Prepoznao sam dvije vrste razloga: jedno je moja supruga i dvoje djece koji bi u slučaju da ja skiknem ostanem na penziji od 200 maraka, što bi bilo pregrubo prema mojoj gospođi koja je imala pretežak život. Drugi aspekt sam u mojim kreativnim sposobnostima sam tražio – nije dobro da to kazujem i ako Bog da snage, već imam saradnike, putanje“, naveo je.

Rekao je kako još mora uraditi jedno veoma važno književno – umjetničko – kulturno djelo, kao i da ga ima, te da ga samo “valja metnuti u rernu”. Istakao je da bi to bio opšte kulturni interes države BiH i naših naroda.

Abdulah Sidran je potom u Pressingu na N1 kazao da je “rak rana svih naših rana” podvala o konstitutivnim narodima, i da tako nešto ne postoji na svijetu.

“Ne može se jedan narod dijeliti na one koji imaju veća prava od drugih. To je podvala u prevodu engleskog termina u Dejtonu. Jedno je biti konstitutivni, a drugo je konstitutentan kako piše. To znači jedan od činitelja. Ovdje je napravljeno kao da oni konstituišu državu Bosnu. To je podvala koja ide segregaciji, rasizmu…”, rekao je Sidran.

On je istakao to da ako su ti narodi koji su konstitutiuvni – onda je BiH nastala u Dejtonu, sa entitetima.

“To je podvala i prevara koja služi likvidaciji bosanske države, koja je stara preko 1.000 godina. To nisam izmislio”, istakao je Sidran.

“Ako ovi nevaljalci ponižavaju BiH, lažući o svojoj ugroženosti, bezočno lažući. Konstituirati, podići zemlju, unaprijediti, pa koliko je doprinosa konstituciji dao jedan Emerik Blum. Jevrejin. On danas ne bi mogao ni na kakvu listu, a stvorio je gradove, luke, gigantska preduzeća, genije. Ne samo Blum. Mnogo je divnih ljudi, arhitektura Sarajeva – koliko je tu Čeha, Slovenaca, e ni oni nisu konstitutivni, a konstituisali Sarajevo. To je razbojnička ideja, ali u karajnjoj konsekvenci iz idiotskog pojma suživota. Odvojenog života. To je segregacija, diskriminacija, dvije škole pod jednim krovom… Konsekvenca krajnja je ono što znamo pod pojmom fašizam”, naveo je Sidran.

On je rekao da je kivan na ovdašnje intelektualne snage koje nisu u stanju pronaći formu u kojoj bi naveli međunarodnu zajednicu da reaguje.

“Svijet nam neće pomoći dok ga ne ispritiskamo, a imamo i inerciju akademske zajednice”, kazao je Sidran.

Sidran je gostujući u Pressingu na N1 kazao da su mnogi problemi koje ima Bosna i Hercegovina nastali zbog komšijskih država. Sidran je kazao da su oni projecirali probleme – a onda se pojavili “kao dušebrižnici koji će da ih rješavaju”.

“Neki vjeruju da je moguće na bazi etnonacionalnih temelja graditi moderno društvo. To nije moguće. Etnonacionalni identiteti ne smiju biti najvažniji, nasuprot cjelokupnog iskustva zapadne civilizacije koja govori o građaninu”, istakao je Sidran.

Komentarisao je onda učestale izjave Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske na račun BiH.

“Milanović – to što on govori, to nije bilo ustaštvo, možda je zbog izbora. Ali je bilo rasistički. To je krajnji šovinizam, a naša strana bi morala da postupa po tome. Ne koristimo pravna sredstva koliko je moguće”, rekao je.

Krivi i postojeće strukture što ne reaguju.

“Ovakvi stavovi koje ispoljava Milanović – nalagali bi da srodna partija ovdje obrati se Savezu socijaldemokratskih partija Evrope, i da kaže da ne može u socijaldemokratsku skupinu partija pripadati partija čiji je glavni čovjek neskriveno izlazi sa diskriminacijskim, šovinističkim stavovima”, pojasnio je Sidran.

“Kaže taj Nurija što sam ga izmislio – ‘drage komšije, mnogi naši problemi mi nestali kada bi ih vi prestali rješavati’. Oni su ih produkovali. Mi smo u socijalističkoj BiH imali primjer kada je vlast naša – uhapsila 10-15 policajaca udbaša koji su ubačeni u Srebrenicu da izazovu etničke sukobe. To je bilo pet godina prije rata. Nije to moj humor, to je činjenica. Projeciraju nam probleme – a onda se pojavljuju kao dušebrižnici da ih rješavaju”, istakao je i dodao:

“Da nas 10 godina puste na miru nadigrat ćemo ih u sportu, muzici, jazzu, ekonomiji. Ovdje teče proces likvidacije bosanske države”, kazao je.

Često se, kaže Sidran, u životu oslanjao na nepredvidljivo, te mu se u jednom momentu učinilo da je koronavirus to nepredvidljivo – i da je mogla biti integralni i otrežnjujući faktor.

(N1)