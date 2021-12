Abdulah Sidran u “Centralnom dnevniku” : Kada budemo pravili Svebosanski sabor, insistirat ću da se ne traže historijske krivice! (VIDEO)

Abdulah Sidran akademik, ugledni pjesnik, pisac i scenarista gostovao je u “Centralnom dnevniku” kod Senada Hadžifejzovića.

Sidran: “Predložio sam da se formira ‘Svebosanski sabor’!” Senad: “Mimo državnih institucija?” Sidran: “Svebosanski sabor ne negira državne institucije! Ovaj sabor će biti patriotski i državni, formiraju ga SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE (SGV), HRVATSKO NARODNO VIJEĆE (HNV), VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA (VKBI) i parlamentarci ‘92–95.; svi su tu i Bošnjaci i Srbi i Hrvati i Ostali! Ja sam Hercegovac, koji se ponosi time što je Bosanac!

Uvijek se krstim kada povezuju Bosnu i Kosovo! Razlika između Bosne i Kosova je što je Kosovo steklo pravo na nezavisnost zbog toga što je nad njim izvršen pokušaj genocida i onaj nad kim je izvršen i pokušao da se izvrši genocid ima pravo na otcjepljenje, a u BiH otcjepljenje traži onaj ko je bio izvršilac genocida! Nije tačno da Milošević nije želio Veliku Srbiju! Ponašanje tipusa iz Laktaša ne mora biti stvar njegovih karakternih svojstava! Možda je to rezultat ekspertskih uputstava na koji će način on ovdje voditi psihološki rat! Mislim da su eksperti iz Beograda tako educirali Dodika!”

Senad: “Ostojić kaže eksperti iz Moskve!”

Sidran: “Zar ima razlike?!

Smisao međunarodne zajednice u BiH je taj da njenom nestanku da privid neminovnosti! Bošnjački, bosanski faktori doprinose trenutnoj krizi! Znam sigurno da je postojala grupacija ljudi koji su prije rata s Beogradom dogovarali teritorijalnu realizaciju nacionalnog suvereniteta! To znači stvaranje nacionalnih teritorija! Priča o nacionalnim teritorijama je počela prije rata, čak i prije izbora na kojim će pobijediti nacionalne stranke! Priča o nacionalnom i etničkom identitetu nema u sebi ništa dobro! To je okupaciona ideja! U nacionalnoj instanci kada ideš korak po korak, moraš doći do fašizma! Suživot je paralela fašizmu, a paralele se nikada ne sastaju! Suživot je malo bezobrazna riječ! Ovaj trenutak je možda i teži od onih u kojim smo bili prinuđeni sazivati bošnjačke sabore! Sebe nudim kao tutkalo koje će sastavljati ljude koji jedni s drugima teško žive! Vijeće Kongresa bošnjačkih intelekualaca je prava adresa za to! Ove okolnosti nisu lakše od ratnih, možda su i teže!”

Senad: “Jesu li ove okolnosti za saziv sabora Bošnjaka ili Bosanaca?!”

Sidran: “To je ključno pitanje! Ideja je da sve ide multietnički i državni i samo tako će ići; ne treba nam samo bošnjački! Ideja je okupiti vrhunske intelektualce, ne političare! Nije nam primarno niti jedno od zasebnih etničkih pitanja već pitanje opstanka države! Sjećam se kad su osvanuli plakati ‘U svojoj vjeri, na svojoj zemlji’! To je konfliktna parola; Bosna je nešto drugo! Hoću da ovo života što mi je ostalo posvetim ovoj ideji! Ovo je toliko hitno da ga je nemoguće obaviti! Ovo je trebalo uraditi prije pet godina!”

Sidran: “Šta meni ima objašnjavati Milan Tegeltija?! On želi da mene nema! Senade, ti si u mašini koja melje jače nego moja mašina! Senade, što razgovaraš s dušmanima?”

Senad: “Zato što sam profesionalac! O svakom svom gostu znam više nego što on zna o sebi!”

Sidran: “Pozivam te da razlikuješ privatno od profesionalnog!”

Senad: “Ja bih pola svojih gostiju pretukao, ali sam profesionalac!”

Sidran: “Izetbegović koristi riječi kakve koriste naši neprijatelji! Ne postoje garanti Dejtonskog sporazuma! Pripadnici velikih sila nisu čak ni svjedoci potpisivanja! Ne smije Izetbegović govoriti da garanti Dejtona postoje, kad ne postoje! Izetbegović relativizira zaključke NSRS-a! I mi smo 90-ih za agresora govorili ekstremno krilo SDS-a!

Turska je na Kipru uradila ono što je Srbija uradila nama! Samo da ne bude kiprizacija Bosne! Senade, nemoj u televizijskom programu tražiti odgovore na teška historijska pitanja! Kada budemo pravili Svebosanski sabor, insistirat ću da se ne traže historijske krivice! Nisu svi Bošnjaci muslimani! Narodi se nisu ni svađali! RS zovem ‘Četnitet’! Termin konstitutivni u Dejtonu ne postoji! Postoji temin konstituent! Konstitutivni nešto gradi, a konstituent je sastavni dio nečega!”

Senad: “Šta je budućnost Bosne?”

Sidran: “Što god je moguće u jeziku, moguće je i u stvarnosti! Međunarodno pravo je jedna vrsta tabua u kvarnom Zapadu! Od osnutka SDS-a, sve što su poduzimali je krimen; ne postoji ništa što je u okviru zakona! Model koji nam danas primjenjuju je: More Marko ne ori drumova, more Turci ne gazite oranje! Mnogo ljudi strepi od rezultata izbora, jer ako dođe druga stranka – izgubit će posao! Znam direktore koji za izbore smršaju po 10-15 kilograma!”

