Abdulah Sidran : Politička budućnost BiH je pitanje za Nostradamusa, za proroke !

Akademik i bh. pjesnik Abdulah Sidran je svojim književnim i filmskim radom dao nemjerljiv doprinos bh. kulturnoj sceni proširivši njenu važnost i značaj i na mnogo šire prostore. Iako su mu iskrenost, neposrednost i direktnost donijeli mnogo nevolja, uvijek je bio i ostao dosljedan sebi. Anomalije društva danas kritikuje putem društvenih mreža, no to je samo jedna od tema o kojima je Sidran otvoreno govorio u razgovoru za Klix.ba.

Razgovarali smo u ugodnom ambijentu jedne sarajevske galerije. Sidran je u osmoj deceniji života, no još uvijek je vitalan i kaže nam kako bi ga s obzirom na žestinu njegove životne putanje bilo sramota reći išta drugo osim da je savršeno i odlično. Vaša biografija je zaista impresivna. Iza vas su bestselleri koji spadaju u najznačajnija djela bh. književnosti i kultni scenariji koji su obilježili bh. kinematografiju. Na čemu radite trenutno i imate li materijala koji stoji spreman u ladicama i čeka svoj trenutak? Pisac nije čovjek koji je egzistencijalno zbrinut, naročito ne pisac u penziji. Ja imam penziju od 350 KM. Dakle, ja nisam u prilici da sebi određujem šta ću pisati ili čime ću se baviti u narednom periodu, nego sam u istoj situaciji kao i svi ostali građani jedne poharane postratne zemlje koja je bila žrtva svirepe, strašne, nepojmljive i urotničke agresije. Tako da na vaše pitanje nemam odgovor. Socijalni položaj penzionisanih naučnih radnika i zaslužnih umjetnika je mizeran. Na tome ova država i njene vlasti već 30 godina apsolutno ništa ne preduzimaju. Nije lako stimulisati osobu u mojim godinama i u svakodnevnoj borbi za puko preživljavanje, u sebi pronaći snagu potrebnu za rad na krupnijim projektima.

Za neka krupna pregnuća ja više objektivno nemam ni snage, a ni volje, budući da u državnim fondacijama i kod producenata stoje nerealizovana čak četiri moja scenarija. Uvijek se nalazio neki izgovor da budu odbijene i one moje filmske priče za koje su eksperti u recenzijama pisali da su ponekad i bolje od mojih dosadašnjih tekstova. To niko ne može razumjeti, ali stvari tako stoje od 1995. godine kada smo Ademir Kenović i ja napravili “Savršeni krug”. Pri tim odbijanjima nikada nije osporavana vrijednost tekstova, nego su se nalazili administrativni razlozi s kojima ja nemam veze: Nisi odabrao valjanog producenta! Odabrao si krivog reditelja. I slično. Ponekad ja umijem i iz velikih šteta polučiti neku korist, pa se tako trudim gledati i na ovu skandaloznu pojavu. Kako? Pa tako što će moji nesnimljeni scenariji jednoga dana biti bogatstvo te će moji potomci dobiti i materijalne razloge da se ponose svojim ocem, djedom i pradjedom. Zar to nije krasno? Zbog toga ste odustali od rada na filmu? Nisam odustao, ja sam prognan. Iz književnosti, filma i iz medija. Prognali su me oni koji u ovom prostoru, koji je jedan ovdašnji filozof nazvao Sarajevskom Kotlinom, instrumentima vlasti u kulturi gospodare već 25 godina, baš onako kako svojim ratnim plijenom gospodare ratni profiteri. Postoji jedna emisija na našem javnom servisu koju godinama vodi jedna te ista osoba, a u kojoj sam ja kao jedan od važnijih pisaca ove države samo jednom bio gost. U isto vrijeme se u toj emisiji mnoge efemerne književne face pojavljuju stotinama puta pa se više i ne zna jesu li u emisiji gosti ili domaćini.

U svim društvenim sferama, pa i u kulturi, urušila se ljestvica vrijednosti. Zbog toga najbolje umjetnike, naučnike, stvaraoce bilo koje vrste nemojte tražiti na vrhu javnih društvenih ljestvica, jer njih tu nema. Krivica svih nas je u tome što dopuštamo da predugo traje nešto što sigurno nije dobro. Postoji neka inercija, užasna mentalna lijenost iz koje naš čovjek progovara kad kaže: “Dobro je. Važno je nek’ ne puca”. Šta to zapravo znači? Ništa, jer smo u stanju koje je teže i ružnije od stanja u kojem puca. Agresori su uspjeli u onoj udžbeničkoj rečenici đenerala Mladića koji je rekao “Tuci…. da im malo razvučemo pamet”.

To nije iz njegove glave, to je lekcija o psihološkim posljedicama redovnog granatiranja koju na svojim vojnim akademijama uče artiljerci. Mi godinama živimo u zabludi da nam nije razvučena pamet. A jeste, itekako. Niko nije izašao čitav i očuvan iz rata. Povodom epidemijskih posljeratnih umiranja ovdašnjeg mladog svijeta, jedan bosanski pisac je zapisao: “Tako rat ubija one koji misle da su ga preživjeli”. Uz to, rukovodeća mjesta u većini sfera društvenih djelatnosti danas, po volji tzv. Međunarodne zajednice, imaju ljudi koji agresiju na svoju domovinu nisu preživjeli u njoj, nego u nekoj svojoj varijanti bježanije. Kod njih se razvio veoma kompliciran psihološki mehanizam i proces u kojem se logično osjećanje nelagode i kajanja pervertiralo u potpuno odsustvo empatije prema onima koji su ovdje pretrpjeli i izdržali sve strahote jedne divljačke agresije. Umjesto empatije i blagonaklonosti oni često prema sarajevskim žrtvama postupaju okrutno, cinično. Neljudski… Je li to razlog zbog kojeg posljednjih godina svoje misli i stavove iznosite putem društvenih mreža? Da, uveliko. Godinama pišem ono što se može uraditi za noć ili dvije, što je plod istinske inspiracije. Zatim, u svrhu preživljavanja, ono što se mora napisati, a može naplatiti, makar i simboličnim honorarima. Veliki Česlav Miloš je upozoravao da ne treba pisati mnogo i često, već “samo onda kada si siguran da si oruđe u rukama plemenitih, a ne zlih duhova”. Na taj način se sprečava skribomanija i prostor kreacije sužava i fokusira na ono što uistinu jeste bitno – ne samo vama i za vas. Ja bih vama sada mogao napisati 300 stranica grdnje po našim društvenim faktorima, bila bi to najveća pljuvaonica na kugli zemaljskoj, ali u tom slučaju ni ja ni moja darovitost nisu instrument kojim se služe plemenite, nego destruktivne sile. Lako je pljuvati i grditi, valja pronaći bilo šta za šta se možemo kačiti kao za neku vrstu nade. Krajnji odgovor je u tome da ja radim svakodnevno, ali one forme i u onim medijima u kojima je to primjereno mojim godinama i mentalnim i fizičkim sposobnostima.

To se zove izgnanička ili azilantska facebook književnost. Ponosim se time šta sam u toj formi uradio. Moje stvaralaštvo je svedeno na to i ne mogu se požaliti, jer uspijevam u toj prisilno kratkoj formi pronaći nevjerovatan užitak i čarobno nova književna iskustva. Nisam ja jedini koji će vam tako o Facebooku govoriti. Tarik Đođić je preko Facebooka od sebe napravio veoma dobrog pisca, jakog književnika, i stvorio knjigu koju je Buybook morao doštampavati u četiri-pet izdanja, pa i u ćiriličkom. To je jedno malo kulturno čudo. “Čuvarkuća” je bestseller i najčitanije beletrističko štivo u BiH. Također, na Facebooku je rođena velika književnica Mediha Selimović koja u historiji neće biti manja od svog prezimenjaka Meše, ali su književni centri moći Sarajevske Kotline sve učinili da se o toj nevjerovatnoj književnici što manje sazna. Za vaše čitaoce: knjigu “Brdska cesta bb” Medihe Selimović potražite u bibliotekama, jer je u knjižarama davno rasprodata. Bit ćete mi zahvalni za ovu preporuku. Koliko je, s obzirom na to da često ukazujete na anomalije našeg društva, društveno-politička situacija inspiracija današnjim književnicima? Društveno-politička situacija u BiH izaziva pojavu koja se zove idiosinkrazija, najviši stepen organskog i mentalnog gađenja nad nečim. Kao takva, ona ne može izazivati inspriaciju, već gađenje i potrebu da se čovjek udalji. Međutim, dio te društveno-političke situacije jesu i sveopće patnje, siromaštvo, uništenje naših narodnih blaga, nestanak države u njenim vitalnim funkcijama i odlazak mladih. U tom smislu ljudi na vlasti nisu svjesni stepena svoje historijske odgovornosti. Ja sam lansirao parolu “Smrt strančarenju”, jer prema mojim uvidima i prema logičnom razmišljanju političke partije najveći dio svoje energije troše prvo na unutarstranačke borbe i previranja pa na međustranačka prepucavanja te im nakon toga ne ostaje ni minut vremena niti atom snage da se bave općim dobrom i napretkom.

Strančarenje nam dolazi glave. Ne morate se baviti politikom da biste znali šta je dobro za vas i vašu djecu, ali zato možete glasati. Ne za partiju, već za čovjeka. Ja sada mogu pobrojati izuzetno kvalitetne ljude koji su rasuti po svim strankama. Pa tako preporučujem i onima koji me o tome pitaju. Ne kažem: Glasaj za moj Građanski savez! Mi smo najbolji! – nego kažem: čitaj imena, biraj ljude, a ne stranke. Vi ste član Građanskog saveza i kandidat ste na predstojećim izborima. Koji su vaši razlozi ulaska u politiku? Razlog je to što niko nema pravo stajati skrštenih ruku pored bolesnika. Moj izbor je Građanski savez, jer je to stranka koja je tek nastala i koja je u svakom pogledu nekompromitovana i kojoj se u etičkom smislu nema šta prigovoriti. Svi smo mi mimo svoje volje došli u lošu situaciju i moramo uraditi sve što možemo da bude bolje. Vladajuće elite stalno upotrebljavaju termin “kriza”, što je netačno, jer bi to bio kompliment. Kroz krize prolaze ozbiljne i stabilne države. To je normalno. Stvar je u tome da mi nismo u krizi, već u fazi raspada i nestanka. Jezikom se ne smije prikrivati stvarnost. Ne postoji kriza koja traje čitavo stoljeće. Ovdje država postoji samo kao kostur državnog aparata, a njene bitne državne funkcije jedva vegetiraju, ako i to.