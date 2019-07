Abdulah Sidran : Ako sam na svijet došao da budem Bošnjak, Hrvat ili Srbin bolje da nisam ni došao

Kao jedna od aktivnosti ovogodišnjeg Mostarskog ljeta 2019. organizovano je književnu večer s akademikom Abdulahom Sidranom. Dvorana Centra za kulturu Mostar bila je premala za sve one koji su željeli čuti promišljanja ovog našeg velikana pisane riječi.

Kako javlja portal Klix Sidran je komentarišući situaciju u Mostaru kazao da nikad ne smijemo reći da nema nade.



“Dok god nismo u stanju da na svojoj strani, u našem vodstvu, prepoznati slaboće, loše načine, pogreške, uzalud nam je kriviti našeg protivnika – dušmanina. On svoj cilj ima, on svoj cilj ne krije, on svoje sprovodi kako je kazao početkom devedesetih. Nade ima onda kad prepoznamo koje su kapitalne pogreške u našem vlastitom djelovanju”, izjavio je Sidran.



Sidran smatra kako današnje političke stranke ne mogu ponuditi nešto novi i potrebno, kako je i opozicija dio sistema te kako možda među antifašistima treba tražiti neku novu snagu.



“Sva koaliranja su trgovačka, prevrtanerska, kratkoročna. Možda se iz UABNOR-a nekom pametnom politikom napravi neka vrsta zajedničkog rada”, pojasnio je.



Kaže kako se više ne može upotrebljavati pojam – zajedništva.



“Mostar je najizrazitiji primjer poganštine ideologije koja počiva na krvi i tlu. Ako sam ja na svijet došao da budem Bošnjak, Hrvat ili Srbin bolje da nisam ni došao na svijet. Valjda to nije ljudsko poslanje”, kazao je Sidran.



Dodaje kako čovjek ima “ko zna koliko” identiteta, a nacionalni je samo jedan od njih, a kad su ga mračni umovi isturili kao dominantan tada je sve krenulo ka životinjstvu.