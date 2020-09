Abazović posjetio Pljevlja i napravio zaokret: Ono što je čuo od Bošnjaka duboko ga potreslo…

Lider Građanskog pokreta URA i nosilac liste Crno na Bijelo Dritan Abazović je pozvao na smirenje nastalih tenzija i izrazio nadu da će u budućem periodu Pljevlja ostati ono sto su oduvijek i bila, a to je primjer međuetničkog sklada, tolerancije i suživota.

On je posjetio Medžlisu Islamske zajednice Pljevlja, a u razgovoru sa predstavnicima Islamske zajednice u Pljevljima, Abazović je upoznat sa aktuelnom situacijom u kojoj se nalaze muslimani ovog grada.

“Naime, kao što je poznato, cjelokupnoj javnosti, da su se pretnodnih dana, a nakon završenih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, dešavale nemile scene na pljevaljskim ulicama, gdje su pristalice stranaka koje su na izborima odnijele pobjedu, u svom ‘slavlju’ u više navrata uznemiravali, vrijeđali, prijetili, pa čak i fizički nasrnuli na pripadnike muslimansko – bošnjačke populacije”, naveli su iz Medžlise Islamske zajednice.

Abazovića su podsjetili na pljevaljaska dešavanja iz neposredne prošlosti i golgote koje su u Pljevljima preživjeli.

“Ponovo se pojavila bojazan i strah pljevaljskih muslimana da se ne ponovi scenario iz ‘90, jer se kod svih pripadnika Islamske zajednice pojavio subjektivni osjećaj da sva dešavanja u prethodnih nekoliko dana ponavljaju po istom scenariju. Naglaseno je, takođe, da su pripadnici Islamske zajednice lojalni građani države Crne Gore i da je osjećaju svojom kao i ostali pripadnici svih vjera i nacija, te da u njoj žele miran i skladan zivot sa pripadnicima ostalih vjera i nacionalnosti”, istakli su iz Islamske zajednicee.

Abazoviću je takođe, predočeno, da su Pljevlja oduvijek bila grad, gdje je bilo mjesta za svakoga, bez obzira kako se ko zvao i kome pripadao, te da pljevaljski muslimani ne žele da se ponovi ista priča kada su mnogi morali napustiti svoje vjekovno ognjište.

Abazović je pitao kako se on povezuje sa ovim događajima i na koji način može da se to spriječi? Rečeno mu je da oni koji ovo rade se oslanjaju na to, da im 41 mandat, među kojima su i četiri sa liste Crno na bijelo, daje pravo da se tako ponašaju i da je on na neki način zloupotrebljen.

“U trenucima dok pišemo ovo saopštenje, do nas je stigla nemila vijest da je još jedan od pripadnika Islamske zajednice danas u Pljevljima brutalno pretučen. Pitamo se, da li će se i dalje dešavati ovako mučne scene na našim ulicama i da li je ovo poruka koju trebamo shvatiti kao signal da su Pljevaljske ulice postale tijesne za pripadnike bošnjačko- muslimanske populacije”, zaključuju oni.

Abazović je se ranije susreo i sa imamom Husein-pašine džamije gdje je kazao da se trebaju smanjiti tenzije, i pozvao da se pripadnici manjinskih naroda ne osjećaju ugroženim.

– Nijedan građanin Crne Gore ne treba da se osjeti poraženim, nijedan građanin Crne Gore ne treba da se osjeti ugroženim. Ovo je zemlja svih građana, vjera i nacija. Pljevlja zaslužuju da sve protekne u tolerantnoj atmosferi i ja aplekujem na sve da se držimo univerzalnih ljudskih principa da širimo ljubav, poštovanje i solidarnosti, kazao je Abazović.

Podsjećamo da je na današnjoj konferenciji za medije liste “Crno na bijelo” istaknuto da će se Crna Gora razvijati kao građanska država, i da je uslov ove platforme ekspertska vlada.

(Kliker.info-Oslobođenje)