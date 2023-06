Dodik o raspodjeli prihoda: Prevaren sam od Nikšića

On tvrdi da su došli do informacija da američki operativci uslovljavaju banke da ne kupuju obveznice RS, u suprotnom, prijete otežanim poslovanjem. Dodik kaže da je američki plan osujećen ranijom transakcijom 336 miliona maraka.

– To znači da iz Banjaluke nećete moći da platite ništa u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, tu oni imaju moć, mogu da ukinu korespodenciju. Korespodentne banke su u pravilu zapadne banke. Oni kontrolištu sistem SWIFT-. Zapad predvođen Amerikom i Britanijom pokušava da očuva svoje pozicije i bilo bi mu dobro da disciplinuje RS i da je drži takvu, ako treba i da propadne – neka propadne samo da oni budu u pravu. Zato smo odlučili da to promptno uradimo – ističe Dodik.

Govorio je i o raspodjeli prihoda od UIO. Naime, na zajedničkom računu je 217 miliona KM, a vlasti Republike Srpske su tražile da se novac podijeli na osnovu privremene odluke iz 2009. godine u omjeru 59 posto u korist Federacije Bosne i Hercegovine, 39 posto u korist RS-a i dva posto u korist Brčko distrikta. Time bi FBiH pripalo 128 miliona KM, RS-u 85 miliona KM, a Brčko distriktu 4,3 miliona KM. Ipak, tome se usprotivil ministar finansija i potpredsjednik Vlade FBiH Toni Kraljević (HDZ BiH).

– Sad se našao neki pametnjaković, blokirali su to dva puta. Mada sam lično prevaren od Nikšića i drugih, koji su me molili kada je Novalić bio premijer, koji je bio spreman da podijeli taj novac, da to ne učinimo dok oni ne dođu, rekao je Dodik.

